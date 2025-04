VerTux31

nie musicie wieżyc w tą scieme z filmikem :) no bez przesady ... widać ze to fake... no bo wyobraźcie sobie jak yasuo ciska trzema dodatkowymi tornadami na kilometr :P po za tym na filmiku ult zrobiony był na mapie treningowej :) no i przy pokazywaniu jego pasywki użyto chyba jakiegoś itemku :)