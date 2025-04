Czy wy też uważacie że twórcy League of Legends przesadzają z reworkami postaci?

konradx30

Na serio uważacie że reworki za szybko wchodzą? No przepraszam was bardzo wiele postaci wciąż czeka na rework pod względem wyglądu jak i skilli. Postacie potrafią czekac dobre kilka lat, przez co w ogóle nie są grane. A co do postaci które weszły do gry około 2 lata temu i dostały reworka, to tylko dlatego żeby wiele ludzi zaczęło je doceniać i ich pick rate nie wynosił nie całego % :D.