co sądzę o AMX 50 100 czy jest to odbry czołg?

A o to trochę informacji o tym czołgu iężki czołg AMX 50 100 był dalszym rozwojem projektu M4. Pierwszy prototyp został zbudowany w 1949 roku. 55-tonowy pojazd wyposażony był w pistolet o średnicy 100 mm w wieży oscylującej. Prototyp testowano z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi w latach 1950-1952. Samochód nigdy nie wszedł do produkcji masowej ani nie widział obsługi. AMX 50 100 jest pierwszym francuskim czołgiem ciężkim, który ma autoloader, który ma 6 okrągłego magazynu i imponujący potencjalny obrażenia na klip. AMX 50 100 jest bardzo elastyczny może być używany na wiele różnych sposobów. Jest bardzo szybki i mobilny, a pistolet 100 mm SA 47 ma dobrą dokładność, penetrację i uszkodzenie, co pozwala skutecznie wycinać, wspomagać przyszłych członków drużyny, a także jako siłę ognia dla średnich zestawów wilków. Podobnie jak poprzednik, zbroja AMX 50 100 jest bardzo słaba i otrzymuje pełne szkody z arty i HE muszli. Wczytywanie magazynu trwa 50 sekund, co sprawia, że ​​rogatek AMX 50 100 jest bardzo wrażliwy. Tak więc dobry 50 100 zawsze pozostawia drogę ewakuacyjną i pozostaje bezpieczna, dopóki nie nadejdzie jej potężny dział. a co wy o tym cądzicie piszczie w komentarzach :)