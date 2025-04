Co sadzicie o nowym galio

Wedlug was jest dobry za dobry za słaby? co w nim fajnego czego byscie sie pozbyli tank ap?

Lilliith

Moim zdaniem powinien dostać nerfy. To co on robi nawet bez większego feeda jest straszne. Champion na zasadzie "a poczekam, kupie jeden item i będę jechać". Do tego zasięg z Q, nie uważacie, że jest zbyt duży? Spotkałam się z nim grając na midzie i jest to męka i udręka. Za duże dmg w stosunku do jego tankowatości. Podsumowując nieśmiertelne wielkie dmg.