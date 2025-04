kimi1985

Dołącz do jakiegoś sojuszu, to nawet gdy nie będziesz mieć zadań przypisanych do danej farmy, będzie co robić - projekty/badania lub wyzania ligowe! Dzięki temu, pomagając w sojuszowym rozwoju, też zyskujesz, bo ma się więcej % ze zbiorów lub kasy ze sprzedaży, nagrody, itp. (no i czasu na nudę nie ma) :) Na którymś lvl dochodzi rybak - siedzisz i łowisz sobie wybrane ryby (przyda się np. przy eventach, bo czasem są wymagane). Fajna odskocznia między zbiorami ;)