bialyczarny

Jeżeli idziesz w ciężkie czołgi to ZSRR tak is- świetny jak i kw-1 niszczyciele to niemiecki stug sam mam na tej lini 8 tier lighty to francuskie są fajne tylko trzeba umieć grać arta to niemiecki grille albo brytyjski bishop

jak coś to później możesz pójść w francuskie czołgi ciężkie 8 tier i wyżej to dobre magazynki