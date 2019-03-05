Что делать если лагает роблокс на планшете

У меня на планшете 2 гб оперативки , но хочеться погулять в роблокс что делать?
иди купи за 40000 рублей какой нибудь и не будет лагать
Тогда на своем Компудахтере играй
игра топ 10/10 просто супер
а ты 1 человеку подариш подарочик за 500
проверь интернет-соединение, все хорошо будет. Еще кэш очищай на плашнете.
просто убавь настройки в меню игры.
Никогда не берите планшеты! Лучше за такую цену взять нормальный ноутбук
ну я не беру планшет) я на компе
я играю на компьютере не могу ничего сказать
Чисти память на планшете, настрой на оптимизацию или покупай новый если уж совсем лагает
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у тебя слаюый он, если лагает
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