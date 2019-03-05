Что делать если лагает роблокс на планшете

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fnogaj
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Atia
Atia
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Rain

Gem773

adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: what's up man
SystemGamehag: 4 users received Gem116 from the Rain.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: hi
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
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Что делать если лагает роблокс на планшете

Kolyandross avatar

Kolyandross

March 5, 2019 at 08:02 PM

У меня на планшете 2 гб оперативки , но хочеться погулять в роблокс что делать?
Tom_228x avatar

Tom_228x

March 5, 2019 at 08:03 PM

Купить нови хи
ItzEwwik avatar

ItzEwwik

April 6, 2019 at 01:48 PM

у тебя слабый планшет
ItzEwwik avatar

ItzEwwik

April 6, 2019 at 01:48 PM

иди купи за 40000 рублей какой нибудь и не будет лагать
DanielDoodle avatar

DanielDoodle

April 6, 2019 at 01:53 PM

Тогда на своем Компудахтере играй
rghdbhfbhb avatar

rghdbhfbhb

April 6, 2019 at 01:53 PM

ВСем превет
Zulu_Wars avatar

Zulu_Wars

January 15, 2021 at 02:39 PM

прикольно про 40000 тыщ
Nikita0617 avatar

Nikita0617

January 15, 2021 at 06:24 PM

ваше хз
MoMbAsTiK239 avatar

MoMbAsTiK239

January 15, 2021 at 10:09 PM

игра топ 10/10 просто супер

viktoras_zilenas avatar

viktoras_zilenas

January 15, 2021 at 10:10 PM

а ты 1 человеку подариш подарочик за 500
76545 avatar

76545

January 15, 2021 at 10:51 PM

топ топ топ топ
qaorara avatar

qaorara

January 15, 2021 at 10:55 PM

проверь интернет-соединение, все хорошо будет. Еще кэш очищай на плашнете.
fozzilive avatar

fozzilive

January 15, 2021 at 10:56 PM

просто убавь настройки в меню игры.
PAMZESb avatar

PAMZESb

January 16, 2021 at 10:46 PM

Никогда не берите планшеты! Лучше за такую цену взять нормальный ноутбук
efuefuf_Top_Friends avatar

efuefuf_Top_Friends

January 16, 2021 at 11:54 PM

ну я не беру планшет) я на компе
qaorara avatar

qaorara

January 17, 2021 at 01:41 AM

кэш очищай на планшете
Egoyao avatar

Egoyao

January 17, 2021 at 04:56 PM

я играю на компьютере не могу ничего сказать
kotyarendj avatar

kotyarendj

January 20, 2021 at 06:11 PM

Чисти память на планшете, настрой на оптимизацию или покупай новый если уж совсем лагает
scorp1 avatar

scorp1

January 20, 2021 at 06:12 PM

хз че делать
scorp1 avatar

scorp1

January 20, 2021 at 06:12 PM

вввввввввввввввввввввввввввввввввввв
Mandarrrinn avatar

Mandarrrinn

January 20, 2021 at 06:14 PM

у тебя слаюый он, если лагает
76545 avatar

76545

January 20, 2021 at 07:32 PM

КЕВНГМИГШНЕГ ГНОРТ
66anya66 avatar

66anya66

January 20, 2021 at 08:34 PM

ьвопьвоьвоьвуьоувеорьо
66anya66 avatar

66anya66

January 20, 2021 at 08:34 PM

рьырьлыеглыеглвеглеувгонго
66anya66 avatar

66anya66

January 20, 2021 at 08:34 PM

арьчырпьыапртоыаптноыкеноыц
66anya66 avatar

66anya66

January 20, 2021 at 08:34 PM

тшщо.бэждлшщпенв6укв

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Что делать если лагает роблокс на планшете on Roblox Forum on Gamehag