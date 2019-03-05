Что делать если лагает роблокс на планшете

Kolyandross У меня на планшете 2 гб оперативки , но хочеться погулять в роблокс что делать?

Tom_228x Купить нови хи

ItzEwwik у тебя слабый планшет

ItzEwwik иди купи за 40000 рублей какой нибудь и не будет лагать

DanielDoodle Тогда на своем Компудахтере играй

rghdbhfbhb ВСем превет

Zulu_Wars прикольно про 40000 тыщ

Nikita0617 ваше хз

MoMbAsTiK239 игра топ 10/10 просто супер





viktoras_zilenas а ты 1 человеку подариш подарочик за 500

76545 топ топ топ топ

qaorara проверь интернет-соединение, все хорошо будет. Еще кэш очищай на плашнете.

fozzilive просто убавь настройки в меню игры.

PAMZESb Никогда не берите планшеты! Лучше за такую цену взять нормальный ноутбук

efuefuf_Top_Friends ну я не беру планшет) я на компе

qaorara кэш очищай на планшете

Egoyao я играю на компьютере не могу ничего сказать

kotyarendj Чисти память на планшете, настрой на оптимизацию или покупай новый если уж совсем лагает

scorp1 хз че делать

scorp1 вввввввввввввввввввввввввввввввввввв

Mandarrrinn у тебя слаюый он, если лагает

76545 КЕВНГМИГШНЕГ ГНОРТ

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