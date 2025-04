Na czym polega gra?

Flodur

Gra polega na tym, że tworzymy swoją postać. Przygodę zaczynamy jako poszukiwacz przygód, można to nazwać początkującą klasą. Po uzyskaniu 15 poziomu postaci (żółty pasek) i 20 poziomu profesji (fioletowy pasek), możemy wybrać 1 z 3 dostępnych klas. Są nimi: mag, wojownik, łucznik. No i tak się toczy ta gra zdobywamy poziom, znajdujemy rodzinę, gramy ze znajomymi, chodzimy na rajdy i tak na prawdę wiele więcej. Co ciekawe w NosTale mamy dla każdej z klas po 8 kart specjalisty. Co to takiego? Karta, którą można założyć od danego poziomu profesji. Każda z kart posiada 10 nowych umiejętności, dzięki czemu gra staję się ciekawsza. Warto dodać, że przez ostatni czas do gry zostały wprowadzone "ułatwienia" dla graczy inwestujących prawdziwe pieniądze, dla wielu gra stała się P2W. Co nie oznacza, że nie warto spróbować zagrać :)