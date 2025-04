Norbert Gierczak

SadZum

Ludziom szczerze nie chodzi o przeszłość. Ci którzy to wymyślili to już dawno przeszło, albo nie ma dla nich sensu rozdrapywanie dawnych ran (tylko marnowaliby czas spamując JD wszędzie) Podłapały to dzieci i myślą że jak napiszą JD i będą pałać do neigo "udawaną" nienawiścią to będą brani za dorosłych a tak nie jest. Jeśli czyta to ktoś kto wyznaje Jest Dobrze to gratulacje że jedyne co masz do pokazania światu jest siedzenie przed monitorem, jedzenie czipsów i pokazywanie jaki jesteś śmeiszny przez internet. To całe moje zdanie :D