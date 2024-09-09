Rain

Gem57

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novice rank iconKamilos31: Will anyone answer my question?
novice rank iconrot now: im currently at the gates of valhalla
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adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
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Правда ли что только Девушки играют в геншен

arpakkk avatar

arpakkk

September 9, 2024 at 12:11 AM

Задаюсь таким вопросом потому что нету друзей играющих в геншин только подруги????
b8rz8m avatar

b8rz8m

September 15, 2024 at 05:44 PM

потому что мужское общество еще не настолько деградировало.
Fr0stickk avatar

Fr0stickk

September 16, 2024 at 11:53 PM

Ну я бы хотел пошутить, но отвечу нормально. Да, есть. Потому-что не обязательно, что бы в геншин играли только девушки(хотя это большая часть игроков). Вот у меня есть несколько знакомых парней, которые задротили геншин очень много, и с них осталось 2-3. Но если у тебя нету друзей парней которые играют в геншин, то твои друзья нормальные:)
kill_2 avatar

kill_2

September 27, 2024 at 10:55 PM

я помню пенис большой

Drocher228002 avatar

Drocher228002

December 4, 2024 at 07:57 PM

конечно что не правда, я ж не тянка (не точно)

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