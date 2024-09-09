Fr0stickk

Ну я бы хотел пошутить, но отвечу нормально. Да, есть. Потому-что не обязательно, что бы в геншин играли только девушки(хотя это большая часть игроков). Вот у меня есть несколько знакомых парней, которые задротили геншин очень много, и с них осталось 2-3. Но если у тебя нету друзей парней которые играют в геншин, то твои друзья нормальные:)