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ArthursTwin
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Rain

Gem300

novice rank iconrot now: im currently at the gates of valhalla
novice rank iconKamilos31: Is anyone here alive?
apprentice rank iconBURGER CUBE: hi
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novice rank iconKamilos31: Guys, do you know how to buy a Google Play gift card here with gems?
novice rank iconBence: hi
novice rank iconmirazh: Hello everyone
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Hello
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
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novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
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novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
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novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
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какой самый худший роблоксер на ютубе?

K0T1K_Y avatar

K0T1K_Y

January 25, 2024 at 07:40 PM

мое мнение что это Robert
K0T1K_Y avatar

K0T1K_Y

January 25, 2024 at 07:41 PM

комментируй давай
hilol2 avatar

hilol2

January 27, 2024 at 12:12 AM

Квинка
Missing_Solider avatar

Missing_Solider

January 27, 2024 at 01:24 AM

квинка
Anonymous1706285315 avatar

Anonymous1706285315

January 28, 2024 at 02:39 PM

квинка
Nazar_stem3_1 avatar

Nazar_stem3_1

January 28, 2024 at 06:49 PM

квинка

Nastysik avatar

Nastysik

February 2, 2024 at 07:12 PM

Квинка и alia_rblx1 (ето моё мнение)
Alisa_53600 avatar

Alisa_53600

February 3, 2024 at 08:51 PM

квин
rokdok115 avatar

rokdok115

February 8, 2024 at 02:44 PM

квинка

Afina_Koshechka avatar

Afina_Koshechka

February 11, 2024 at 06:26 PM

Вообще, нет самого худшего роблоксера, но есть те, которые мне нравятся меньше всего.
- Самый худший роблоксер по контенту я думаю квин. наверно, не надо объяснять, почему.
- Самый худший роблоксер по отношению к другим это Виташа. она считает подписчиков рабами, а также что она - центр Вселенной.
k1ruushaa avatar

k1ruushaa

February 14, 2024 at 02:10 AM

квинка

LordSnev avatar

LordSnev

March 11, 2024 at 01:31 AM

честно сказать, мне легче назвать хороших ютуберов по роблоксу, их намного меньше чем худших.
Худшие, по моему мнению, те, кто делает всё кликбейтное, низкопробные ролики без монтажа, с ужасной обложкой, заманивающей детей, с отвратительными наигранными эмоциями и так далее. - не хочу перечислять всех, таких слишком много, но для примера - Квинка и все тиктокеры/шортсеры её рода, таких много развелось, с некоторыми она даже дружит.
Поззи - наигранные эмоции, ДО Ужаса наигранные эмоции, крики, страх. Видно что его самого уже тошнит от своего контента.
Может быть кто-то знает такого ютубера, Пипи Пупу, только по названию можно понять что это что-то неадекватное. Сильно хайпится на А4, вставляет его на каждую обложку видео, проще говоря, делает познавающий (деградирующий) контент для детей.
Также есть канал с анимациями, Крутой Папа, понятно что он делает анимации, и по содержанию они такие-же как и у предыдущего, то-есть нечто неадекватное, что-то сделанное на коленке даже без сценария, боюсь при просмотре может произойти впечатление, что вы постепенно тупеете. Благо он А4 в видео не сует, хотя по чем знать.
Пятым, завершающим, станет Робзи, снимает низкопробные режимы, эти наигранные эмоции, оры и крики для удержания зрителя. Считайте его братом Поззи. На этом всё.

Ki10973 avatar

Ki10973

March 12, 2024 at 07:39 PM

Robert roblox queen ЭТО ВСЁ
Anon1710343926 avatar

Anon1710343926

March 13, 2024 at 09:08 PM

роблокс квин

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какой самый худший роблоксер на ютубе? on Roblox Forum on Gamehag