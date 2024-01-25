какой самый худший роблоксер на ютубе?

LordSnev

честно сказать, мне легче назвать хороших ютуберов по роблоксу, их намного меньше чем худших.

Худшие, по моему мнению, те, кто делает всё кликбейтное, низкопробные ролики без монтажа, с ужасной обложкой, заманивающей детей, с отвратительными наигранными эмоциями и так далее. - не хочу перечислять всех, таких слишком много, но для примера - Квинка и все тиктокеры/шортсеры её рода, таких много развелось, с некоторыми она даже дружит.

Поззи - наигранные эмоции, ДО Ужаса наигранные эмоции, крики, страх. Видно что его самого уже тошнит от своего контента.

Может быть кто-то знает такого ютубера, Пипи Пупу, только по названию можно понять что это что-то неадекватное. Сильно хайпится на А4, вставляет его на каждую обложку видео, проще говоря, делает познавающий (деградирующий) контент для детей.

Также есть канал с анимациями, Крутой Папа, понятно что он делает анимации, и по содержанию они такие-же как и у предыдущего, то-есть нечто неадекватное, что-то сделанное на коленке даже без сценария, боюсь при просмотре может произойти впечатление, что вы постепенно тупеете. Благо он А4 в видео не сует, хотя по чем знать.

Пятым, завершающим, станет Робзи, снимает низкопробные режимы, эти наигранные эмоции, оры и крики для удержания зрителя. Считайте его братом Поззи. На этом всё.



