кс или кс 2 что лучше?

Все таки надо над чём-то думать
кс 2 стриляеш в дим появляються дири от пуль (можна так бачить противника)
хз зач валф зделала це но в кс 2 є ноги
всё-таки старая кс будет в моём сердечке
В кс2 больше возможностей, я в ксго отвыкнуть от хе в смок не могу)
старую кс тянет большее колво компов)
для меня обичная кс лутше
Каждому своё, надо ждать офф релиза, чтобы сравнить
какой смысл сравнивать кс и ее улучшенную версию?
Старая кс хороша но кс 2 обновлённая версия думаю она лучше
кс два приятнее глазу, кс один уже устаревшая игра
КС играл раньше, а сейчас не понимаю разницы)