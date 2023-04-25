кс или кс 2 что лучше?

zxcqweqwe Все таки надо над чём-то думать

034_z кс 2 стриляеш в дим появляються дири от пуль (можна так бачить противника)

хз зач валф зделала це но в кс 2 є ноги





sys всё-таки старая кс будет в моём сердечке

lifanyser__ В кс2 больше возможностей, я в ксго отвыкнуть от хе в смок не могу)

Kirik731 для меня старая кс топ

bapenck старую кс тянет большее колво компов)

Anon1685784151 для меня обичная кс лутше

ali_rustamov для меня новый кс

lezman Каждому своё, надо ждать офф релиза, чтобы сравнить

samurai_5 какой смысл сравнивать кс и ее улучшенную версию?

Masson_Aarav Старая кс хороша но кс 2 обновлённая версия думаю она лучше





arvit158 кс два приятнее глазу, кс один уже устаревшая игра

ignat1mt кс 2 лучше