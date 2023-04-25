кс или кс 2 что лучше?

Rain

Gem300

novice rank iconKamilos31: Guys, do you know how to buy a Google Play gift card here with gems?
novice rank iconBence: hi
novice rank iconmirazh: Hello everyone
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Hello
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
Sign in to start chatting

42

0/160

Back to Counter-Strike: Global Offensive forum

кс или кс 2 что лучше?

zxcqweqwe avatar

zxcqweqwe

April 25, 2023 at 03:00 PM

Все таки надо над чём-то думать
034_z avatar

034_z

May 17, 2023 at 11:02 AM

кс 2 стриляеш в дим появляються дири от пуль (можна так бачить противника)
хз зач валф зделала це но в кс 2 є ноги

sys avatar

sys

May 27, 2023 at 11:49 PM

всё-таки старая кс будет в моём сердечке
lifanyser__ avatar

lifanyser__

May 29, 2023 at 11:37 AM

В кс2 больше возможностей, я в ксго отвыкнуть от хе в смок не могу)
Kirik731 avatar

Kirik731

June 2, 2023 at 07:58 PM

для меня старая кс топ
bapenck avatar

bapenck

June 2, 2023 at 08:57 PM

старую кс тянет большее колво компов)
Anon1685784151 avatar

Anon1685784151

June 3, 2023 at 02:52 PM

для меня обичная кс лутше
ali_rustamov avatar

ali_rustamov

June 10, 2023 at 08:44 AM

для меня новый кс
lezman avatar

lezman

June 10, 2023 at 10:03 PM

Каждому своё, надо ждать офф релиза, чтобы сравнить
samurai_5 avatar

samurai_5

August 24, 2023 at 04:19 AM

какой смысл сравнивать кс и ее улучшенную версию?
Masson_Aarav avatar

Masson_Aarav

August 30, 2023 at 02:41 PM

Старая кс хороша но кс 2 обновлённая версия думаю она лучше

arvit158 avatar

arvit158

September 7, 2023 at 03:46 AM

кс два приятнее глазу, кс один уже устаревшая игра
ignat1mt avatar

ignat1mt

September 8, 2023 at 06:07 PM

кс 2 лучше
gumbolt avatar

gumbolt

September 9, 2023 at 10:07 AM

КС играл раньше, а сейчас не понимаю разницы)

Join the conversion by creating an account on Gamehag

enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy

кс или кс 2 что лучше? on Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag