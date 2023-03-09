Подскажите плейс если скучно?

Shjcddhv

Greenville. это рп игра, в которой ты можешь общаться с другими игроками, ну или просто работать на разных работах (а их где то более 20.) ну а если вообще лень все делать катайся на любой из более 500 машин. можешь написать мне если хочешь экскурсию по этому прекрасному городу, ведь новички не очень там ориентируются (я тоже был таким, я сначала думал в какую жеия канаву попал, а потом оказалась прекрасная игра. и вот, уже на протяжении года, я играю в гринвилл каждый день в среднем часа по три.но я уверен что сюда можно зайти и на минут 10-20! жду всех желающих на экскурсию