Как получить бесплатные скины.

Один из самых хороших методов получения бесплатных скинов, это программа Go Cases. Если брать сумму нескольких аккаунтов то я вывел оттуда около 10 скинов, суммарно на более чем 7 долларов.
ПС. Для хорошего старта введите мой промокод 39DMF1O9
кавоо? здесь гемы собираешь, и спокойно выводишь. я уже 3 редких скина вывел, коплю на четвертый.
Я тут третий уровень никак не могу получить, все задания отклоняют...
я не заходил около месяца в кс го(с праймом конечно же) сыграл катку и получил новый кейс можно так по сути проворачивать
Геймхаг, стримы на твиче, играть на прайме
геймхаг, роозыгрыши, прайм статус
задания тут сразу засчитываются или как? я тут 1 день так что не догоняю немножко
Есть много сайтов где сущевствует реферальный код любого стримера ютубера и тд. Например ксго полигон вводишь рефкод и получаешь 1000 монет на них играешь . кс феил вводишь рефкод и тебе дают половину доллара их отыгрываешь в разных режимах. есть бесплатные кейсы за выполнение легких заданий (по типу подписаться сделать репост и тд). Прошу обратить внимание для этого тебе нужен прайм статус в игре минимум 3 уровень стима и желание.
гриб фри
https://grib-free.xyz/?ref=referalniy_kod