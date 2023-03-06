Как получить бесплатные скины.

Angell_of_pain Один из самых хороших методов получения бесплатных скинов, это программа Go Cases. Если брать сумму нескольких аккаунтов то я вывел оттуда около 10 скинов, суммарно на более чем 7 долларов. ПС. Для хорошего старта введите мой промокод 39DMF1O9

RonKon кавоо? здесь гемы собираешь, и спокойно выводишь. я уже 3 редких скина вывел, коплю на четвертый.

Angell_of_pain Я тут третий уровень никак не могу получить, все задания отклоняют...

bro_7asha_2023 Пользуваться Gamehag

ZxcOguzok я не заходил около месяца в кс го(с праймом конечно же) сыграл катку и получил новый кейс можно так по сути проворачивать

dimakanplay Геймхаг, стримы на твиче, играть на прайме

sheek геймхаг, роозыгрыши, прайм статус

t0ff задания тут сразу засчитываются или как? я тут 1 день так что не догоняю немножко

bambl_pidro Есть много сайтов где сущевствует реферальный код любого стримера ютубера и тд. Например ксго полигон вводишь рефкод и получаешь 1000 монет на них играешь . кс феил вводишь рефкод и тебе дают половину доллара их отыгрываешь в разных режимах. есть бесплатные кейсы за выполнение легких заданий (по типу подписаться сделать репост и тд). Прошу обратить внимание для этого тебе нужен прайм статус в игре минимум 3 уровень стима и желание.

loxx74 гриб фри https://grib-free.xyz/?ref=referalniy_kod

jastin666_ никак