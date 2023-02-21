Ищу тиму для Bee Swarm Simulator

akewych

Тоже ищу адеватных ребят для игры в BSS, мне 19 лет, пытаюсь развиться в красное пыльце, играю на акке, на котором запоганил себе немного геймплей с амулетами, так что не смотря на то, что у меня по времени наигранно 530 часов, у меня нету SSA и + я играю ещё с самого выхода бсса, поэтому я его надолго забрасывал и никогда не воспринимал ничего в нём в серьёз, а теперь немного иначе всё.

Если ещё остались адеватные и нормальные игроки в бсс, не токсики и не дебилы которые критикуют за всё подряд и мне не важно на каком вы уровне развития, главное адекватность. мой дс - akewy9