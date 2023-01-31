Я очень люблю сервер Evade. Мне он нравиться, а вам он зашел?

Stasyxxxs ЧО ТЕМА СЛИШКОМ КОРОТКАЯ?

zzx_fuflik Мне зашла игра

TysmGuy май фэйворит гейм ис evade

TysmGuy май фэйворит гейм ис evade

DragonMari Мне нравится игра, интересно

DraKosha040381 В двух словах: о, да.

Alena_228 привет!вы не знаете почему объём игроков в про и обычных серверах уменьшился?

Alena_228 привет!вы не знаете почему объём игроков в про и обычных серверах уменьшился?

Alena_228 привет!вы не знаете почему объём игроков в про и обычных серверах уменьшился?

Alena_228 привет!вы не знаете почему объём игроков в про и обычных серверах уменьшился?

Alena_228 привет!вы не знаете почему объём игроков в про и обычных серверах уменьшился?

Alena_228 привет!вы не знаете почему объём игроков в про и обычных серверах уменьшился?

Alena_228 привет!вы не знаете почему объём игроков в про и обычных серверах уменьшился?

Alena_228 привет!вы не знаете почему объём игроков в про и обычных серверах уменьшился?

kirill_vrchatik Согласен игра классная!

tg521hgwrg15f Мне больше Nico's nextbots нравится