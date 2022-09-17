что для вас лучше револьвер или дигл
Револьер лучше для прострелов и учиться надо играть на нём, а так можешь брать дигл.
Конечно же дигл он имба, а так то лучше револьер
Сложный выбор но револьвер не хуже
дигл потому что когда вблизи враг пока ещё револьвер выстрельнет а дигл почти сразу
дигл, так как выстрел быстрее, чем у револьера.
Дигл но если умееш на нём держать тайминг в две секутны после выстрела чтобы следующий выстрел был как можно точнее
я думаю, что револьвер хорош, но с ним нужно быть бдительным постоянно. Немного в нём сложно придерживать кнопку чтобы быстро выстрелить. Вообще такие пистолеты нало брать только если ты меткоо стреляешь