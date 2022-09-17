Rain

Gem300

adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Hello
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
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Что для вас лучше револьвер или дигл

givedropnetrulet avatar

givedropnetrulet

September 17, 2022 at 09:05 AM

что для вас лучше револьвер или дигл
Sane4ka avatar

Sane4ka

November 14, 2022 at 05:23 PM

Револьер лучше для прострелов и учиться надо играть на нём, а так можешь брать дигл.
Honeyfuse avatar

Honeyfuse

November 14, 2022 at 09:37 PM

Конечно же дигл он имба, а так то лучше револьер
egor_chelyshev avatar

egor_chelyshev

November 14, 2022 at 09:59 PM

Сложный выбор но револьвер не хуже
kir765 avatar

kir765

November 16, 2022 at 12:08 AM

дигл потому что когда вблизи враг пока ещё револьвер выстрельнет а дигл почти сразу

Anonymous1668548558 avatar

Anonymous1668548558

November 16, 2022 at 12:36 PM

дигл
Nanasfa avatar

Nanasfa

November 17, 2022 at 01:09 AM

Дигл конечно
PremiumName avatar

PremiumName

November 23, 2022 at 10:57 AM

дигл, так как выстрел быстрее, чем у револьера.
karobka avatar

karobka

November 23, 2022 at 03:24 PM

Дигл но если умееш на нём держать тайминг в две секутны после выстрела чтобы следующий выстрел был как можно точнее
AntoShon avatar

AntoShon

November 28, 2022 at 11:03 AM

я думаю, что револьвер хорош, но с ним нужно быть бдительным постоянно. Немного в нём сложно придерживать кнопку чтобы быстро выстрелить. Вообще такие пистолеты нало брать только если ты меткоо стреляешь
komposter33 avatar

komposter33

November 28, 2022 at 11:08 PM

револьвер топ

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