Что для вас лучше револьвер или дигл

givedropnetrulet что для вас лучше револьвер или дигл

Sane4ka Револьер лучше для прострелов и учиться надо играть на нём, а так можешь брать дигл.



Honeyfuse Конечно же дигл он имба, а так то лучше револьер

egor_chelyshev Сложный выбор но револьвер не хуже

kir765 дигл потому что когда вблизи враг пока ещё револьвер выстрельнет а дигл почти сразу





Anonymous1668548558 дигл

Nanasfa Дигл конечно

PremiumName дигл, так как выстрел быстрее, чем у револьера.

karobka Дигл но если умееш на нём держать тайминг в две секутны после выстрела чтобы следующий выстрел был как можно точнее

AntoShon я думаю, что револьвер хорош, но с ним нужно быть бдительным постоянно. Немного в нём сложно придерживать кнопку чтобы быстро выстрелить. Вообще такие пистолеты нало брать только если ты меткоо стреляешь