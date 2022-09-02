Лучшая нация для начала развития

Cranshow

Если в рб с резервов начинать, то легче всего наверное с ссср, там можно фланговать на условном бт-5 и заезжать в тыл. Германия тоже норм, ранние пазики имеют достаточное орудие и броню которая будет редко танковать. Стюарты США неплохие, но сплошные снаряды требуют порой выцеливания. Япония имеет довольно плохие резервные танки, у которых очень слабые снаряды либо кумулятивы без урона. Италия среднее танки, ничего не скажу. Франция - мега плохо для новичков, супер медленные и слабые танки, не советую. Швеция - средние танки, имеют подкалибер на 100 пробоя, но на равне с другими танками с каморниками, выглядят слабыми.