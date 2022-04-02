чтобы вы купили за 10к робуксов?

кто что купить? интересно
много скинов и в играх задонила бы)
Купил бы билдер клаб и сделал бы игру и групу, так же купил бы скинов.
я бы купил скины и вип статусы на серверах
Потрачу на эксклюзивки в Pet Simulator X
ничего, я не донатер, мне просто нужно хотя бы 30 робуксов
я бы купил пару дешовых лимиток
Я бы купил свою мечту геймпас на авто открывание в пет симуляторе а астольно незнаю
я бы сделал себе скин, и задонатил в шиндо лайф
а я бы сделал скин и отдал остальные робуксы братику :)
Так как еще не вкурсе что можно купить, потратил бы на апгрейд.
превелегии в играх и одежду
превелегии в играх и одежду
хм, одежду, создала бы свою одежду, ну и випки в любимых режимах
хз, может анимации одежды и пассы