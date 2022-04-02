чтобы вы купили за 10к робуксов?

oleskomasa393 посмотрим кто что купит)

Katerina2506 круто

Kalmate кто что купить? интересно

milka_2 много скинов и в играх задонила бы)

mitse_mitse Купил бы билдер клаб и сделал бы игру и групу, так же купил бы скинов.

matvey_14400 геймпассы и скин

Illya_20111 конечно одежду для скина

Sasha23062006 пропуска в брукхэвен

Bomsh777 Я бы купил твою маму

berkut_gocases я бы купил скины и вип статусы на серверах





__8219 своё сообщества и одежду

Space_FireGames Потрачу на эксклюзивки в Pet Simulator X

xiao098 ничего, я не донатер, мне просто нужно хотя бы 30 робуксов

denis_belyanin Скин и геймпассы

MrMarshmello00012 я бы купил пару дешовых лимиток

DHV65TYG Я бы купил свою мечту геймпас на авто открывание в пет симуляторе а астольно незнаю

Famil83 геймпассы и скин и випки

Famil83 геймпассы и скин и випки

artem4ik55567 я бы сделал себе скин, и задонатил в шиндо лайф

_abeme ОТДАЛ

Dimasmart а я бы сделал скин и отдал остальные робуксы братику :)

bulabeztebya пропуска в брукхэвен

malojj777 Так как еще не вкурсе что можно купить, потратил бы на апгрейд.

GrigOffical что то очень годное

stepanych666 превелегии в играх и одежду

stepanych666 превелегии в играх и одежду

KPblCKA хм, одежду, создала бы свою одежду, ну и випки в любимых режимах

Alisa18RUS Виски на серверах,скин

Maksim500040 я буду капить деньги

cartoha скин одежду геймпаси

Sasha23062006 Одежду для скина.