Не дали награду

Перепутал кинул не тот скриншот за выполненную работу, пока ждал релоада квеста. Сделал ещё 5 побед и их стало 10. Когда отправил скриншот меня обвинили что аккаунт старый и не дали награды за 5 побед.
Учитывая что я новичёк и только 2 дня как играю в WarTunder аккаунт совсем новый.
Таковы правила сайта. Прийдётся делать новый аккаунт
у меня тоже не приняли аккаунт, создал новый с похожим никнеймом, сыграл 9 игр, 5 из них победные, аккаунт не приняли, сказали что он старый, мне нужно скрины даты создания скинуть?
Тот же вопрос. Еще проверяют конечно, но у меня 6 побед. Скинуть скрин создания это хорошая идея, если и так не примут или проигнорируют ну нафиг их. Кто кидал есть результаты?
кидаю 3 раз, жду что будет
гораздо лучше квест вро ворлд оф варшипс, там и проверяют быстро, мне через 5 мин 1 квест дали и легче гораздо
и квест могут не принять даже если в конце ника цифры добавил потому что занят ник?
У меня не прияло задание 6 побед аккаунт новый ники совпадают. Что мне делать?
мне тоже награды не дали, жалко.
Мне лично выдают все награды, либо ошибка сайта:grinning:
ужасный сайт уже третий аккаунт создаю и всё равно не принимают
создал новый ак а пишет что нет
свяжитесь с технической поддержкой для решения данной ошибки
Crossout уже второй аккаунт создаю, сдаю квест в тот же день, квест не принимают пишут у вас старый аккаунт. Награду не дают.
что заскринить в последнем задании мне до этого давали 150 орлов я потратил осталось 10 что фоткать отклюняют подскажите по крайне мере 1 отмена
я не в курсе, я только догадываться могу. Наверное у них ест ьвозможность пробить по базе данных есть ли по факту наличие 150 орлов н профиле игрока. А вообще может они специально не выдают награду, можно в тех поддержку написать gamehag.com/ru/контакт я написал пока жду тишина