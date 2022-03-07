Не дали награду

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novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
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novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
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adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
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Не дали награду

dsyy_80 avatar

dsyy_80

March 7, 2022 at 04:29 PM

Перепутал кинул не тот скриншот за выполненную работу, пока ждал релоада квеста. Сделал ещё 5 побед и их стало 10. Когда отправил скриншот меня обвинили что аккаунт старый и не дали награды за 5 побед.
dsyy_80 avatar

dsyy_80

March 7, 2022 at 04:29 PM

Игра WanTunder
dsyy_80 avatar

dsyy_80

March 7, 2022 at 04:31 PM

Учитывая что я новичёк и только 2 дня как играю в WarTunder аккаунт совсем новый.
alex_rap981 avatar

alex_rap981

March 7, 2022 at 06:09 PM

Таковы правила сайта. Прийдётся делать новый аккаунт

dsyy_80 avatar

dsyy_80

March 7, 2022 at 06:11 PM

спасибки
cumworm avatar

cumworm

March 8, 2022 at 03:33 AM

у меня тоже не приняли аккаунт, создал новый с похожим никнеймом, сыграл 9 игр, 5 из них победные, аккаунт не приняли, сказали что он старый, мне нужно скрины даты создания скинуть?

anatko avatar

anatko

March 8, 2022 at 03:52 PM

Тот же вопрос. Еще проверяют конечно, но у меня 6 побед. Скинуть скрин создания это хорошая идея, если и так не примут или проигнорируют ну нафиг их. Кто кидал есть результаты?
naryh52 avatar

naryh52

March 8, 2022 at 07:29 PM

кидаю 3 раз, жду что будет

naryh52 avatar

naryh52

March 8, 2022 at 07:30 PM

гораздо лучше квест вро ворлд оф варшипс, там и проверяют быстро, мне через 5 мин 1 квест дали и легче гораздо

the_tank avatar

the_tank

March 12, 2022 at 12:35 PM

и квест могут не принять даже если в конце ника цифры добавил потому что занят ник?
WazeAze3120100 avatar

WazeAze3120100

March 12, 2022 at 12:42 PM

У меня не прияло задание 6 побед аккаунт новый ники совпадают. Что мне делать?

volfiwolconok avatar

volfiwolconok

March 13, 2022 at 02:27 PM

Дали награду мне
Sergo4765 avatar

Sergo4765

March 17, 2022 at 02:05 PM

мне тоже награды не дали, жалко.
Vlad225hot avatar

Vlad225hot

March 28, 2022 at 04:30 PM

Тоже не дали

wakatayson_jke avatar

wakatayson_jke

March 28, 2022 at 06:28 PM

Мне лично выдают все награды, либо ошибка сайта:grinning:
BANANA678 avatar

BANANA678

March 29, 2022 at 11:26 AM

ужасный сайт уже третий аккаунт создаю и всё равно не принимают

cyclik1 avatar

cyclik1

March 29, 2022 at 06:07 PM

создал новый ак а пишет что нет

xDanionX avatar

xDanionX

March 30, 2022 at 04:14 PM

свяжитесь с технической поддержкой для решения данной ошибки
dsyy_80 avatar

dsyy_80

April 3, 2022 at 05:35 PM

Crossout уже второй аккаунт создаю, сдаю квест в тот же день, квест не принимают пишут у вас старый аккаунт. Награду не дают.
_EROR_404_ avatar

_EROR_404_

April 3, 2022 at 07:25 PM

что заскринить в последнем задании мне до этого давали 150 орлов я потратил осталось 10 что фоткать отклюняют подскажите по крайне мере 1 отмена
dsyy_80 avatar

dsyy_80

April 4, 2022 at 08:59 AM

я не в курсе, я только догадываться могу. Наверное у них ест ьвозможность пробить по базе данных есть ли по факту наличие 150 орлов н профиле игрока. А вообще может они специально не выдают награду, можно в тех поддержку написать gamehag.com/ru/контакт я написал пока жду тишина

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Не дали награду on War Thunder Forum on Gamehag