Не дали награду

dsyy_80 Перепутал кинул не тот скриншот за выполненную работу, пока ждал релоада квеста. Сделал ещё 5 побед и их стало 10. Когда отправил скриншот меня обвинили что аккаунт старый и не дали награды за 5 побед.

dsyy_80 Игра WanTunder

dsyy_80 Учитывая что я новичёк и только 2 дня как играю в WarTunder аккаунт совсем новый.

alex_rap981 Таковы правила сайта. Прийдётся делать новый аккаунт





dsyy_80 спасибки

cumworm у меня тоже не приняли аккаунт, создал новый с похожим никнеймом, сыграл 9 игр, 5 из них победные, аккаунт не приняли, сказали что он старый, мне нужно скрины даты создания скинуть?





anatko Тот же вопрос. Еще проверяют конечно, но у меня 6 побед. Скинуть скрин создания это хорошая идея, если и так не примут или проигнорируют ну нафиг их. Кто кидал есть результаты?

naryh52 кидаю 3 раз, жду что будет





naryh52 гораздо лучше квест вро ворлд оф варшипс, там и проверяют быстро, мне через 5 мин 1 квест дали и легче гораздо





the_tank и квест могут не принять даже если в конце ника цифры добавил потому что занят ник?

WazeAze3120100 У меня не прияло задание 6 побед аккаунт новый ники совпадают. Что мне делать?





volfiwolconok Дали награду мне

Sergo4765 мне тоже награды не дали, жалко.

Vlad225hot Тоже не дали





wakatayson_jke Мне лично выдают все награды, либо ошибка сайта:grinning:

BANANA678 ужасный сайт уже третий аккаунт создаю и всё равно не принимают





cyclik1 создал новый ак а пишет что нет





xDanionX свяжитесь с технической поддержкой для решения данной ошибки

dsyy_80 Crossout уже второй аккаунт создаю, сдаю квест в тот же день, квест не принимают пишут у вас старый аккаунт. Награду не дают.

_EROR_404_ что заскринить в последнем задании мне до этого давали 150 орлов я потратил осталось 10 что фоткать отклюняют подскажите по крайне мере 1 отмена