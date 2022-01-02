Стоит ли донатить ?

Rain

Gem299

novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
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Стоит ли донатить ?

Anon1640871351 avatar

Anon1640871351

January 2, 2022 at 04:09 AM

И если да то сколько
mark_ugreninov avatar

mark_ugreninov

January 2, 2022 at 05:57 AM

Можно прекрасно играть и без доната
Hohlinskiy avatar

Hohlinskiy

January 2, 2022 at 02:46 PM

Не надо.
Title_Big avatar

Title_Big

January 6, 2022 at 12:50 PM

Ну я когда то донил там в многие игри но сейчас мне и без доната норм так
gg__hz avatar

gg__hz

January 7, 2022 at 08:17 PM

Донат не влияет на игру,здесь можно добится многого и самому.
og_mamaeb228ggdropgg avatar

og_mamaeb228ggdropgg

January 9, 2022 at 05:07 PM

не стоит можно если хочешь
okseanq112 avatar

okseanq112

January 9, 2022 at 09:03 PM

в геншине донат вообще не влияет, не трать деньги)
Deskami avatar

Deskami

January 10, 2022 at 06:52 AM

Не нужно донатить. Если хочешь других персов, можешь завести еще 1-2 акка.
14___ avatar

14___

January 17, 2022 at 11:35 PM

Без доната можно играть но копить очень тяжело,единственное на что можно реально задонатить-это благословение луны(месячная подписка),за ежедневный вход будут давать награду в размерее 3000 камней истока(90 каждый день)
kirillbusnyuk avatar

kirillbusnyuk

January 19, 2022 at 11:47 AM

без доната там делать нечего ,но донатить не стоит
mok22 avatar

mok22

January 19, 2022 at 11:55 AM

не стоит
despair_01 avatar

despair_01

January 27, 2022 at 03:18 PM

не,можно и без доната шпилить,но если уж собрался донь,только не увлекайся:upside_down:
Vadim4ka avatar

Vadim4ka

February 2, 2022 at 01:29 PM

я думаю нет

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