Стоит ли донатить ?

Anon1640871351 И если да то сколько

mark_ugreninov Можно прекрасно играть и без доната

Hohlinskiy Не надо.

Title_Big Ну я когда то донил там в многие игри но сейчас мне и без доната норм так

gg__hz Донат не влияет на игру,здесь можно добится многого и самому.

og_mamaeb228ggdropgg не стоит можно если хочешь

okseanq112 в геншине донат вообще не влияет, не трать деньги)

Deskami Не нужно донатить. Если хочешь других персов, можешь завести еще 1-2 акка.

14___ Без доната можно играть но копить очень тяжело,единственное на что можно реально задонатить-это благословение луны(месячная подписка),за ежедневный вход будут давать награду в размерее 3000 камней истока(90 каждый день)

kirillbusnyuk без доната там делать нечего ,но донатить не стоит

mok22 не стоит

despair_01 не,можно и без доната шпилить,но если уж собрался донь,только не увлекайся:upside_down: