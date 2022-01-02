Стоит ли донатить ?

Можно прекрасно играть и без доната
Ну я когда то донил там в многие игри но сейчас мне и без доната норм так
Донат не влияет на игру,здесь можно добится многого и самому.
не стоит можно если хочешь
в геншине донат вообще не влияет, не трать деньги)
Не нужно донатить. Если хочешь других персов, можешь завести еще 1-2 акка.
Без доната можно играть но копить очень тяжело,единственное на что можно реально задонатить-это благословение луны(месячная подписка),за ежедневный вход будут давать награду в размерее 3000 камней истока(90 каждый день)
без доната там делать нечего ,но донатить не стоит
не,можно и без доната шпилить,но если уж собрался донь,только не увлекайся:upside_down: