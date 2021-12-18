ROBLOX - Тупая игра как говорят многие или стоющая?

Топовая игра! Там есть миллионы режимов, хотя бы один тебе 100% зайдёт! И если ты выучишь программирование, ты даже зарабатывать реальные деньги на роблокс сможешь! Советую скачать сейчас, не пожалеешь! И да, хейтят его многие, но это стадники или фортнайтеры, которые толком в роблокс не играли и в нём до конца не разобрались.

Anon1718948231

Да Roblox это игра очень тупая Игра из за Причинов

1. Невозможно Получить Роблоксы

2. Забанено Около 2050 Тысяч

3. Нужно 13+ Человеку

4. Невозможно создать Игру на Android

5. Есть Срок Банов как 365 Дней и Максимальный Срок 90000000 Дней

6. Тупая Модерация, Которые Банит всех Которые Создали Ещё некоторые Аккаунты Перед Регистрацией

7. Банят Игроков Без Причины Если вы Сказали Нормальное Слово На 1 День Забанили Игрока Под именем molly24159625

8. Есть Хакеры Которые Банят без Причины

9. Есть Игры как Crossword [ A.2 ] Там Пишутся Такие Слова как i rafape Children Очень Много Раз из за Того Что Есть Script Kohl's Admin И вас Банят Навсегда

10. Есть 100 Видео В котором Говорится что Роблокс Банит игроков Без Причины таких Каналов Как Red Cat и i show Speed и другие.