ROBLOX - Тупая игра как говорят многие или стоющая?

lyz3r1234
lyz3r1234
Gem7
dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem8
Atia
Atia
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Atia
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starstablemagyarul
Gem20
Leszek9028
Leszek9028
Gem137
Fiona Maymie
Fiona Maymie
Gem2,128
مصري فلسطيني
مصري فلسطيني
Gem10
Bel Santos
Bel Santos
Gem36
Vizcarra Nalah
Vizcarra Nalah
Gem8
Ibrahim Boutaleb
Ibrahim Boutaleb
Gem16
Rain

Gem299

novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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ROBLOX - Тупая игра как говорят многие или стоющая?

stalker1mayor avatar

stalker1mayor

December 18, 2021 at 06:05 PM

што можете сказать про игру? стоит ли скачивать?
jkhhtg avatar

jkhhtg

December 19, 2021 at 02:48 PM

Как по моему игра может понравится всем но только стоит найти свой режим
который будет интересен игроку
stalker1mayor avatar

stalker1mayor

December 19, 2021 at 03:41 PM

если играеш, посоветуй какойто режим

RAF_PROFI avatar

RAF_PROFI

December 19, 2021 at 07:07 PM

Топовая игра! Там есть миллионы режимов, хотя бы один тебе 100% зайдёт! И если ты выучишь программирование, ты даже зарабатывать реальные деньги на роблокс сможешь! Советую скачать сейчас, не пожалеешь! И да, хейтят его многие, но это стадники или фортнайтеры, которые толком в роблокс не играли и в нём до конца не разобрались.
sweetdreams5 avatar

sweetdreams5

December 20, 2021 at 09:02 PM

Нормальная игра, думаю просто дело вкуса)
sweetdreams5 avatar

sweetdreams5

December 20, 2021 at 09:03 PM

и предпочтения конечно же)
regba_lolka avatar

regba_lolka

December 20, 2021 at 10:34 PM

Нормальная игра, я её люблю из-за режимов
Anon1718948231 avatar

Anon1718948231

June 21, 2024 at 10:41 AM

Да Roblox это игра очень тупая Игра из за Причинов
1. Невозможно Получить Роблоксы
2. Забанено Около 2050 Тысяч
3. Нужно 13+ Человеку
4. Невозможно создать Игру на Android
5. Есть Срок Банов как 365 Дней и Максимальный Срок 90000000 Дней
6. Тупая Модерация, Которые Банит всех Которые Создали Ещё некоторые Аккаунты Перед Регистрацией
7. Банят Игроков Без Причины Если вы Сказали Нормальное Слово На 1 День Забанили Игрока Под именем molly24159625
8. Есть Хакеры Которые Банят без Причины
9. Есть Игры как Crossword [ A.2 ] Там Пишутся Такие Слова как i rafape Children Очень Много Раз из за Того Что Есть Script Kohl's Admin И вас Банят Навсегда
10. Есть 100 Видео В котором Говорится что Роблокс Банит игроков Без Причины таких Каналов Как Red Cat и i show Speed и другие.

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ROBLOX - Тупая игра как говорят многие или стоющая? on Roblox Forum on Gamehag