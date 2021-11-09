Стоит ли тратить деньги на игру? Как вам каталог скинов, и как вы считаете, дорогой ли донат в популярной игре Roblox?

LemonchikZi Стоит ли тратить деньги на игру? Как вам каталог скинов, и как вы считаете, дорогой ли донат в популярной игре Roblox?

PesochekSAND неособо

LemonchikZi Нууу





LemonchikZi Наверн, но робаксы дают приимущества в играх и красивый скин < 3

PesochekSAND ты на этом сайте их заработать сможешь!

PesochekSAND +тут можно купить и другие игры и валюту

Anon1636245069 как по мне можно не донатить, а заробатывать робуксы

Kgcjgcjgx как-то дороговато

Marat_pro3434 лучше робуксы заработать а потом и можно купи ть в каталоге за заработаные робуксы на этом сайте сайт топчик

margodashka123 не знаю, я трачу

margodashka123 ну в принципе можно

LemonchikZi В самом роблоксе донат дорогой, а на сайтах для доната и на gamehag самое то < 3

dima34564 советую не донатить так как слишком уж дорого больше 100 рублей донить

dima34564 а ну еще они много преимущества не дадут если покупаешь 400 только

LemonchikZi Ну, можно и так сказать





smile_fast eyhshshwvsbjxhebehs

Prissdoggi2021 выгоднее через сайты покупать





999alexey только на сайтах там выгоднее

ERacer_Gamer тратить точно не советую, католог вещей хоть и пополняется вещами пользователей, но это скорее всего дикий стыд будет за эти вещи (вещи Roblox рулят!), донат в играх, да, мне кажется он больно дорогой, а если про сами робуксы, то тоже да, дорого отдавать свои деньги ради изменения скина или покупки геймпасса