Стоит ли тратить деньги на игру? Как вам каталог скинов, и как вы считаете, дорогой ли донат в популярной игре Roblox?
Наверн, но робаксы дают приимущества в играх и красивый скин < 3
ты на этом сайте их заработать сможешь!
+тут можно купить и другие игры и валюту
как по мне можно не донатить, а заробатывать робуксы
лучше робуксы заработать а потом и можно купи ть в каталоге за заработаные робуксы на этом сайте сайт топчик
В самом роблоксе донат дорогой, а на сайтах для доната и на gamehag самое то < 3
советую не донатить так как слишком уж дорого больше 100 рублей донить
а ну еще они много преимущества не дадут если покупаешь 400 только
выгоднее через сайты покупать
только на сайтах там выгоднее
тратить точно не советую, католог вещей хоть и пополняется вещами пользователей, но это скорее всего дикий стыд будет за эти вещи (вещи Roblox рулят!), донат в играх, да, мне кажется он больно дорогой, а если про сами робуксы, то тоже да, дорого отдавать свои деньги ради изменения скина или покупки геймпасса
Стрит на 100%, магазин ооооочень большой где каждый найдёт что-то по душе