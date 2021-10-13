Лайфхаки в роблокс

Alenkakotik

Привет, сегодня я расскажу о лайфхаках в роблокс. Во первых доя тех кто играет в адопт ми, если вам лень зарабатывать и очень много времени, то можно зайти в школу и лечь, дальше заходите каждые где-то 10 минут что бы забрать ежедневные 20 баксов, я так копила:) Второе. Заходите в яндек, браузер и т.д. Скачиваете happymod, там находите роблокс, удаляете свой, и скачиваете из happymod. Далее заходите в свой аккаунт и там появляется меню, нажимаете, выбираете и всякое такое. Лично я пользовалась только первым "прыжком". Обычно я выбираю флай, это очень удобно. Желаю удачи, и всего хорошего, пока!