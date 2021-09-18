у меня есть 504 робакса и я хз на что потратить
можно купить скин ну а если он есть можно тратить на режимы такие как Dungeon Quest!
WoF
Стоимость - 60 робуксов, + можно купить геймпасы
в популярных режимах на геймпасы
я бы на блоксбург и деньги там
на геймпассы, скин особо ненужен
Ну на геймпасы в игре, получится -400 рб, а остальное оставлю на скин
я бы купила себе скин ну логично :))
гранд пис бы купил и так его очень сильно хочу и сделал бы скин вот щас сижу коплю
скин на 228 робуксов(на столько робуксов у меня сейчас)анимацию возможно,ну и гранд пис .Что то из выше перечисленного
Ну как минимум я потратил на валюту в играх
в первую очередь на скин, а позже если останется то на плейсы какие то
Я бы на 500 робуксов зделал бы скин
На 400 робуксов скин а 100 оставил бы