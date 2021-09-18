Rain

Gem299

novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
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novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
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на что бы вы потратили 500 робаксов?

lilia98121 avatar

lilia98121

September 18, 2021 at 01:40 PM

у меня есть 504 робакса и я хз на что потратить
_man_gamehagcom avatar

_man_gamehagcom

September 18, 2021 at 04:25 PM

црцрпрецрпрцерцпрерцр
HoriDasha avatar

HoriDasha

September 18, 2021 at 06:00 PM

можно купить скин ну а если он есть можно тратить на режимы такие как Dungeon Quest!
12233456678909 avatar

12233456678909

September 18, 2021 at 06:09 PM

WoF
Стоимость - 60 робуксов, + можно купить геймпасы
Freija avatar

Freija

September 18, 2021 at 07:17 PM

геймпасы
TemychTV avatar

TemychTV

September 18, 2021 at 07:21 PM

я бы купил одежду.
Zheka407 avatar

Zheka407

September 19, 2021 at 11:30 AM

Геймпасы и скин
Zheka407 avatar

Zheka407

September 19, 2021 at 11:30 AM

Впринцепе Л-Логично
vodikbro90 avatar

vodikbro90

September 20, 2021 at 11:26 AM

в популярных режимах на геймпасы
Anonymous1632081505 avatar

Anonymous1632081505

September 20, 2021 at 02:41 PM

я бы на блоксбург и деньги там
zerson4 avatar

zerson4

September 20, 2021 at 05:02 PM

на одежду и на игры
kotenka324 avatar

kotenka324

September 20, 2021 at 05:06 PM

на геймпассы, скин особо ненужен
milash_ka avatar

milash_ka

September 26, 2021 at 06:08 AM

Ну на геймпасы в игре, получится -400 рб, а остальное оставлю на скин

Apple_228 avatar

Apple_228

September 26, 2021 at 12:29 PM

я бы купила себе скин ну логично :))
Anonymous1610995493 avatar

Anonymous1610995493

September 26, 2021 at 04:38 PM

гранд пис бы купил и так его очень сильно хочу и сделал бы скин вот щас сижу коплю
Foxyliatit52 avatar

Foxyliatit52

September 27, 2021 at 01:29 AM

скин на 228 робуксов(на столько робуксов у меня сейчас)анимацию возможно,ну и гранд пис .Что то из выше перечисленного
Imperator_678 avatar

Imperator_678

September 27, 2021 at 10:55 AM

Ну как минимум я потратил на валюту в играх
aLisA3352 avatar

aLisA3352

September 28, 2021 at 05:15 AM

в первую очередь на скин, а позже если останется то на плейсы какие то
sasha_000 avatar

sasha_000

September 28, 2021 at 06:34 AM

Я бы на 500 робуксов зделал бы скин
sdhsdghfhsd738748 avatar

sdhsdghfhsd738748

September 28, 2021 at 11:00 AM

На 400 робуксов скин а 100 оставил бы

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