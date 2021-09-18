на что бы вы потратили 500 робаксов?

lilia98121 у меня есть 504 робакса и я хз на что потратить

_man_gamehagcom црцрпрецрпрцерцпрерцр

HoriDasha можно купить скин ну а если он есть можно тратить на режимы такие как Dungeon Quest!

12233456678909 WoF

Стоимость - 60 робуксов, + можно купить геймпасы

Freija геймпасы

TemychTV я бы купил одежду.

Zheka407 Геймпасы и скин

Zheka407 Впринцепе Л-Логично

vodikbro90 в популярных режимах на геймпасы

Anonymous1632081505 я бы на блоксбург и деньги там

zerson4 на одежду и на игры

kotenka324 на геймпассы, скин особо ненужен

milash_ka Ну на геймпасы в игре, получится -400 рб, а остальное оставлю на скин





Apple_228 я бы купила себе скин ну логично :))

Anonymous1610995493 гранд пис бы купил и так его очень сильно хочу и сделал бы скин вот щас сижу коплю

Foxyliatit52 скин на 228 робуксов(на столько робуксов у меня сейчас)анимацию возможно,ну и гранд пис .Что то из выше перечисленного

Imperator_678 Ну как минимум я потратил на валюту в играх

aLisA3352 в первую очередь на скин, а позже если останется то на плейсы какие то

sasha_000 Я бы на 500 робуксов зделал бы скин