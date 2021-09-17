Вас начали буллить,что же делать в этой ситуации?
Итак,вас начали буллить.Вместо того что бы пытаться спорить с такими людьми,надо попытаться найти с ними общий язык,если уж они вообще ничего не понимают,ответ прост.Игнорируйте их,и играйте спокойно
Репорты не всегда могут помочь,к сожелению((Роблокс таких людей может обходить стороной.
Даа..модерация роблокса просто ужасна.
согласен с ironii, в целом ничего нельзя сделать если в самом режиме нет прокачки
игнорировать, кинуть репорт, все
Кинуть репорт или просто чат выключить.
Кинуть репорт или просто чат выключить.
согласен с ironii, в целом ничего нельзя сделать если в самом режиме нет
Репорты не всегда могут помочь,к сожелению((Роблокс таких людей может обходить стороной.
Итак,вас начали буллить.Вместо того что бы пытаться спорить с такими людьми,надо попытаться найти с ними общий язык,если уж они вообще ничего не понимают,ответ прост.Игнорируйте их,и
Даа..модерация роблокса просто ужасна
Если оскорбляют кинь на него репорт.
позвать администраторов и сказать что у меня булять
позвать администраторов и сказать что у меня булять
игнорировать, и кинуть репорт
Я бы на 500 робуксов зделал бы скин0
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