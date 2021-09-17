Rain

Gem299

novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
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Что делать если в роблоксе вас начинают буллить?

JenyaProX avatar

JenyaProX

September 17, 2021 at 04:35 PM

Вас начали буллить,что же делать в этой ситуации?
JenyaProX avatar

JenyaProX

September 17, 2021 at 04:36 PM

Итак,вас начали буллить.Вместо того что бы пытаться спорить с такими людьми,надо попытаться найти с ними общий язык,если уж они вообще ничего не понимают,ответ прост.Игнорируйте их,и играйте спокойно
ru1nss_there avatar

ru1nss_there

September 18, 2021 at 02:02 AM

кинуть репорт и всё
JenyaProX avatar

JenyaProX

September 18, 2021 at 02:04 AM

Репорты не всегда могут помочь,к сожелению((Роблокс таких людей может обходить стороной.
ironii avatar

ironii

September 18, 2021 at 02:21 AM

Даа..модерация роблокса просто ужасна.
sashadragon08 avatar

sashadragon08

September 18, 2021 at 03:26 PM

согласен с ironii, в целом ничего нельзя сделать если в самом режиме нет прокачки
kotenka324 avatar

kotenka324

September 20, 2021 at 05:09 PM

игнорировать, кинуть репорт, все
maningstar avatar

maningstar

September 20, 2021 at 06:23 PM

Кинуть репорт или просто чат выключить.
Artem261092011 avatar

Artem261092011

September 20, 2021 at 09:00 PM


Кинуть репорт или просто чат выключить.


Artem261092011 avatar

Artem261092011

September 20, 2021 at 09:01 PM

согласен с ironii, в целом ничего нельзя сделать если в самом режиме нет


Artem261092011 avatar

Artem261092011

September 20, 2021 at 09:01 PM

Репорты не всегда могут помочь,к сожелению((Роблокс таких людей может обходить стороной.
Artem261092011 avatar

Artem261092011

September 20, 2021 at 09:02 PM

Итак,вас начали буллить.Вместо того что бы пытаться спорить с такими людьми,надо попытаться найти с ними общий язык,если уж они вообще ничего не понимают,ответ прост.Игнорируйте их,и


Artem261092011 avatar

Artem261092011

September 20, 2021 at 09:03 PM

Даа..модерация роблокса просто ужасна
argentym05 avatar

argentym05

September 21, 2021 at 10:50 PM

поменять сервер
MurderTimeTrio avatar

MurderTimeTrio

September 21, 2021 at 11:02 PM

хззззз
vanyanrs avatar

vanyanrs

September 23, 2021 at 02:19 AM

БУЛИТЬ В ОТВЕТ
NET_OX1336 avatar

NET_OX1336

September 23, 2021 at 02:24 PM

ну и роблокс

Maxrul avatar

Maxrul

September 26, 2021 at 09:41 PM

Если оскорбляют кинь на него репорт.
kvacimoda avatar

kvacimoda

September 27, 2021 at 01:29 AM

позвать администраторов и сказать что у меня булять
kvacimoda avatar

kvacimoda

September 27, 2021 at 01:29 AM

позвать администраторов и сказать что у меня булять
Imperator_678 avatar

Imperator_678

September 27, 2021 at 10:55 AM

Послать его подальше
aLisA3352 avatar

aLisA3352

September 28, 2021 at 05:14 AM

игнорировать, и кинуть репорт
sasha_000 avatar

sasha_000

September 28, 2021 at 06:35 AM

Я бы на 500 робуксов зделал бы скин0
sdhsdghfhsd738748 avatar

sdhsdghfhsd738748

September 28, 2021 at 10:59 AM

Ничего????????????
mashamilkaaaa avatar

mashamilkaaaa

September 28, 2021 at 06:40 PM

ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы

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