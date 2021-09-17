Что делать если в роблоксе вас начинают буллить?

JenyaProX Вас начали буллить,что же делать в этой ситуации?

JenyaProX Итак,вас начали буллить.Вместо того что бы пытаться спорить с такими людьми,надо попытаться найти с ними общий язык,если уж они вообще ничего не понимают,ответ прост.Игнорируйте их,и играйте спокойно

ru1nss_there кинуть репорт и всё

JenyaProX Репорты не всегда могут помочь,к сожелению((Роблокс таких людей может обходить стороной.

ironii Даа..модерация роблокса просто ужасна.

sashadragon08 согласен с ironii, в целом ничего нельзя сделать если в самом режиме нет прокачки

kotenka324 игнорировать, кинуть репорт, все

maningstar Кинуть репорт или просто чат выключить.

Artem261092011

Кинуть репорт или просто чат выключить.







Artem261092011 согласен с ironii, в целом ничего нельзя сделать если в самом режиме нет







Artem261092011 Репорты не всегда могут помочь,к сожелению((Роблокс таких людей может обходить стороной.

Artem261092011 Итак,вас начали буллить.Вместо того что бы пытаться спорить с такими людьми,надо попытаться найти с ними общий язык,если уж они вообще ничего не понимают,ответ прост.Игнорируйте их,и







Artem261092011 Даа..модерация роблокса просто ужасна

argentym05 поменять сервер

MurderTimeTrio хззззз

vanyanrs БУЛИТЬ В ОТВЕТ

NET_OX1336 ну и роблокс





Maxrul Если оскорбляют кинь на него репорт.

kvacimoda позвать администраторов и сказать что у меня булять

kvacimoda позвать администраторов и сказать что у меня булять

Imperator_678 Послать его подальше

aLisA3352 игнорировать, и кинуть репорт

sasha_000 Я бы на 500 робуксов зделал бы скин0

sdhsdghfhsd738748 Ничего????????????