как,,??? скачать или надо покупать??
она бесалатна на сайте эпик геймс
привет вот видео как это сделать сразу перематывай на 1:40 https://shre.su/6FVB
на сайте эпик геймс скачай лаунчер и там через магазин фортнайт
Главного героя зовут Кардин. В прологе игры он, узнав о смерти своего дедушки Флoрина, отправляется в маленькую альпийскую деревушку Мундаун. В письме, которое Кардин получил от местного деревенского священника, указывается, что дедушка погиб в результате пожара, и он просит ни при каком обстоятельстве не возвращаться в деревню, в котор
бесалатна на сайте эпик геймс