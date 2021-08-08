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Главного героя зовут Кардин. В прологе игры он, узнав о смерти своего дедушки Флoрина, отправляется в маленькую альпийскую деревушку Мундаун. В письме, которое Кардин получил от местного деревенского священника, указывается, что дедушка погиб в результате пожара, и он просит ни при каком обстоятельстве не возвращаться в деревню, в котор