Бекон или Слендер

кто знает кто они то выбираете кого то из них
сложный вопрос ну мне кажется бекон
сложный вопрос ну мне кажется бекон
Мне кажется лучше всех scp из ежима scp rBreach
конечно же бекон. слендеры токсики и тимеры беконы лучше
я даже про scp не говорил я предложил выбрать слендера или бекона
Слендер ну мне просто бекон не оч нравица
все стили отличные, главное что бы не были токсичными и не мешали играть)
Бекон Зачем я это пишу?? 3 ур нужен??
слендер это атмосферная игра
бекон это пародия на пигги
обичний бекон страшнее их двоих
беконы менее токсичные чем слендеры и беконы доступнее тк стартовый скин
Не знаю такие плейсы(((((((((((((((