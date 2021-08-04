Бекон или Слендер

Pokefan4ikYT кто знает кто они то выбираете кого то из них

arsenijbelobokij8 сложный вопрос ну мне кажется бекон

6Ander6mit6 сложный вопрос ну мне кажется бекон

killbot20 Мне кажется лучше всех scp из ежима scp rBreach

gepard722 конечно же бекон. слендеры токсики и тимеры беконы лучше





FARNOND228 я не знаю

uyi_ слендер

Pokefan4ikYT я даже про scp не говорил я предложил выбрать слендера или бекона

danilpropro Слендер ну мне просто бекон не оч нравица

Ciel_Phantomh1ve все стили отличные, главное что бы не были токсичными и не мешали играть)





dracula1190 Бекон Зачем я это пишу?? 3 ур нужен??

vovagotf я хз я без понятия





Ke_333 СЛЕНДЕР

artem2018cs Бекон

reporn слендер это атмосферная игра

бекон это пародия на пигги

Lomcoy бекон

moniuppss обичний бекон страшнее их двоих

Pokefan4ikYT слендеры токсики

ilia423 грейни

TimurKoda бекон

winderdash беконы менее токсичные чем слендеры и беконы доступнее тк стартовый скин

Kapyzta Не знаю такие плейсы(((((((((((((((