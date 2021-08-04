Бекон или Слендер

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Gem16
Ява Моки
Ява Моки
Gem8
Fiona Maymie
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Gem3,080
Rain

Gem168

novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
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novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
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adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
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novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
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SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
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adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
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Бекон или Слендер

Pokefan4ikYT avatar

Pokefan4ikYT

August 4, 2021 at 11:02 AM

кто знает кто они то выбираете кого то из них
arsenijbelobokij8 avatar

arsenijbelobokij8

August 4, 2021 at 11:38 AM

сложный вопрос ну мне кажется бекон
6Ander6mit6 avatar

6Ander6mit6

August 4, 2021 at 12:38 PM

сложный вопрос ну мне кажется бекон
killbot20 avatar

killbot20

August 4, 2021 at 12:40 PM

Мне кажется лучше всех scp из ежима scp rBreach
gepard722 avatar

gepard722

August 4, 2021 at 01:08 PM

конечно же бекон. слендеры токсики и тимеры беконы лучше

FARNOND228 avatar

FARNOND228

August 4, 2021 at 02:34 PM

я не знаю
uyi_ avatar

uyi_

August 4, 2021 at 02:56 PM

слендер
Pokefan4ikYT avatar

Pokefan4ikYT

August 4, 2021 at 03:01 PM

я даже про scp не говорил я предложил выбрать слендера или бекона
danilpropro avatar

danilpropro

August 4, 2021 at 03:54 PM

Слендер ну мне просто бекон не оч нравица
Ciel_Phantomh1ve avatar

Ciel_Phantomh1ve

August 4, 2021 at 06:53 PM

все стили отличные, главное что бы не были токсичными и не мешали играть)

dracula1190 avatar

dracula1190

August 4, 2021 at 07:43 PM

Бекон Зачем я это пишу?? 3 ур нужен??
vovagotf avatar

vovagotf

August 4, 2021 at 07:46 PM

я хз я без понятия

Ke_333 avatar

Ke_333

August 4, 2021 at 08:44 PM

СЛЕНДЕР
artem2018cs avatar

artem2018cs

August 4, 2021 at 10:01 PM

Бекон
reporn avatar

reporn

August 4, 2021 at 10:50 PM

слендер это атмосферная игра
бекон это пародия на пигги
Lomcoy avatar

Lomcoy

August 5, 2021 at 12:18 AM

бекон
moniuppss avatar

moniuppss

August 5, 2021 at 12:09 PM

обичний бекон страшнее их двоих
Pokefan4ikYT avatar

Pokefan4ikYT

August 5, 2021 at 12:26 PM

слендеры токсики
ilia423 avatar

ilia423

August 6, 2021 at 01:39 PM

грейни
TimurKoda avatar

TimurKoda

August 6, 2021 at 06:22 PM

бекон
winderdash avatar

winderdash

August 6, 2021 at 06:41 PM

беконы менее токсичные чем слендеры и беконы доступнее тк стартовый скин
Kapyzta avatar

Kapyzta

August 7, 2021 at 08:09 PM

Не знаю такие плейсы(((((((((((((((
Dark_Ryuto avatar

Dark_Ryuto

August 7, 2021 at 08:20 PM

Бекон

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