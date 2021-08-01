Сколько робуксов достаточно что-бы собрать норм аватар?

Сколько робуксов для васдостаточно что-бы собрать норм аватар?
100 будет норм так как 80 можно потратить на анимашу робот еще 10 это одежда и еще 10 волосы (ну или же т-шитс кому что)
Это завист от того какие вещи ты будешь покупать, а так мне хватило 70-80, но в будущем хочу его обновить
у меня и за 0 нормальный (играю с 2018 года)
я играю с 2016 и у меня на аккаунте вложено 4482 робуксов за все время
за 0 тоже можно собрать вполне себе неплохой аватар
за 0 тоже можно собрать вполне себе неплохой аватар
Кому как, мне и 0-100 хватает, да и кому нужны этит предметы для скина кроме тябя?
1k робуксов что бы собрать прям очень хороший скин а так 300-500
200 и можно пушку собрать
Сколько робуксов для васдостаточно что-бы собрать норм аватар?
60. на кофту vans 50, джинсы 5 , очки 5
если аватар ето скин то 0
400 - 500(зависит от вещей)
крутой игра роблокс класс игра
У меня от 1 до 25 скин, мне он и так нравиться
Полагаю, чтобы собрать действительно крутецкий аватар достаточно всего 200 робуксов. Это не так уж и много, но аватар получиться просто бомбический!
35рб мне всегото нужно было
фффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф
даже за самое маленькое количество робуксов можно собрать неплохой скин, если постараться