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Rain

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Сколько робуксов достаточно что-бы собрать норм аватар?

senpai107 avatar

senpai107

August 1, 2021 at 06:26 PM

Сколько робуксов для васдостаточно что-бы собрать норм аватар?
mar43lo avatar

mar43lo

August 1, 2021 at 06:27 PM

ну где то 50
ridikini3 avatar

ridikini3

August 1, 2021 at 07:09 PM

60 - 70
sponge_bob_squarepants avatar

sponge_bob_squarepants

August 1, 2021 at 07:40 PM

80 очень хорошый
snickers13 avatar

snickers13

August 1, 2021 at 08:18 PM

15 - 50
gaymaster988 avatar

gaymaster988

August 1, 2021 at 09:06 PM

100 будет норм так как 80 можно потратить на анимашу робот еще 10 это одежда и еще 10 волосы (ну или же т-шитс кому что)

Atsosy avatar

Atsosy

August 1, 2021 at 10:24 PM

Это завист от того какие вещи ты будешь покупать, а так мне хватило 70-80, но в будущем хочу его обновить
Kapyzta avatar

Kapyzta

August 1, 2021 at 11:24 PM

у меня и за 0 нормальный (играю с 2018 года)
st__ avatar

st__

August 1, 2021 at 11:26 PM

я играю с 2016 и у меня на аккаунте вложено 4482 робуксов за все время
Fomileard avatar

Fomileard

August 2, 2021 at 05:15 AM

за 0 тоже можно собрать вполне себе неплохой аватар
6Ander6mit6 avatar

6Ander6mit6

August 2, 2021 at 06:37 AM

за 0 тоже можно собрать вполне себе неплохой аватар
JustHaruka avatar

JustHaruka

August 2, 2021 at 07:11 AM

Кому как, мне и 0-100 хватает, да и кому нужны этит предметы для скина кроме тябя?
mansur1209kz avatar

mansur1209kz

August 2, 2021 at 07:22 AM

100 робуксов
Lagerochek avatar

Lagerochek

August 2, 2021 at 09:14 AM

1k робуксов что бы собрать прям очень хороший скин а так 300-500
poni_moni avatar

poni_moni

August 2, 2021 at 09:17 AM

200 и можно пушку собрать
vadbel2009 avatar

vadbel2009

August 2, 2021 at 01:13 PM

25 робуксов
Furrenok avatar

Furrenok

August 2, 2021 at 01:33 PM

20 робуксов
Ridlaks avatar

Ridlaks

August 2, 2021 at 02:14 PM

Сколько робуксов для васдостаточно что-бы собрать норм аватар?
Elise_20 avatar

Elise_20

September 20, 2021 at 11:37 PM

60. на кофту vans 50, джинсы 5 , очки 5
smertnik2112 avatar

smertnik2112

September 21, 2021 at 03:45 PM

я за 15 робуксов собрал
HoriDasha avatar

HoriDasha

September 23, 2021 at 01:03 AM

но донат скин лучше
Fixod avatar

Fixod

September 23, 2021 at 03:25 PM

робуксов 250-300
MurderTimeTrio avatar

MurderTimeTrio

September 23, 2021 at 03:36 PM

400 300 рубуксы
argentym05 avatar

argentym05

September 24, 2021 at 12:54 AM

если аватар ето скин то 0
Foxyliatit52 avatar

Foxyliatit52

September 24, 2021 at 03:16 AM

я собрал за228
kotenka324 avatar

kotenka324

September 25, 2021 at 11:11 AM

400 - 500(зависит от вещей)
Zheka407 avatar

Zheka407

September 25, 2021 at 12:07 PM

Мне за 8 бобуксов норм
Maxrul avatar

Maxrul

September 25, 2021 at 01:56 PM

Я думаю 200-250
LOKJHTE avatar

LOKJHTE

September 25, 2021 at 04:45 PM

400 робаксов как по мне

Makcfox avatar

Makcfox

September 25, 2021 at 06:20 PM

ну гдето 60
Cala2012Q avatar

Cala2012Q

September 25, 2021 at 06:23 PM

крутой игра роблокс класс игра
u_w_u1 avatar

u_w_u1

September 25, 2021 at 06:42 PM

У меня от 1 до 25 скин, мне он и так нравиться
TheReMiXeR avatar

TheReMiXeR

September 26, 2021 at 02:18 AM

Полагаю, чтобы собрать действительно крутецкий аватар достаточно всего 200 робуксов. Это не так уж и много, но аватар получиться просто бомбический!
Apple_228 avatar

Apple_228

September 28, 2021 at 07:47 PM

35рб мне всегото нужно было

mashamilkaaaa avatar

mashamilkaaaa

September 29, 2021 at 03:28 PM

фффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф
Polina101881881 avatar

Polina101881881

September 29, 2021 at 03:32 PM

URL URL URL URL 5
sdhsdghfhsd738748 avatar

sdhsdghfhsd738748

September 29, 2021 at 04:43 PM

Думаю 800
sans2009100sans avatar

sans2009100sans

October 11, 2021 at 05:49 PM

даже за самое маленькое количество робуксов можно собрать неплохой скин, если постараться
goshamosha45 avatar

goshamosha45

October 11, 2021 at 06:14 PM

фаываыява
goshamosha45 avatar

goshamosha45

October 11, 2021 at 06:14 PM

фвафыв
12

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Сколько робуксов достаточно что-бы собрать норм аватар? on Roblox Forum on Gamehag