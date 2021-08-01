Сколько робуксов достаточно что-бы собрать норм аватар?

senpai107 Сколько робуксов для васдостаточно что-бы собрать норм аватар?

mar43lo ну где то 50

ridikini3 60 - 70

sponge_bob_squarepants 80 очень хорошый

snickers13 15 - 50

gaymaster988 100 будет норм так как 80 можно потратить на анимашу робот еще 10 это одежда и еще 10 волосы (ну или же т-шитс кому что)





Atsosy Это завист от того какие вещи ты будешь покупать, а так мне хватило 70-80, но в будущем хочу его обновить

Kapyzta у меня и за 0 нормальный (играю с 2018 года)

st__ я играю с 2016 и у меня на аккаунте вложено 4482 робуксов за все время

Fomileard за 0 тоже можно собрать вполне себе неплохой аватар

6Ander6mit6 за 0 тоже можно собрать вполне себе неплохой аватар

JustHaruka Кому как, мне и 0-100 хватает, да и кому нужны этит предметы для скина кроме тябя?

mansur1209kz 100 робуксов

Lagerochek 1k робуксов что бы собрать прям очень хороший скин а так 300-500

poni_moni 200 и можно пушку собрать

vadbel2009 25 робуксов

Furrenok 20 робуксов

Ridlaks Сколько робуксов для васдостаточно что-бы собрать норм аватар?

Elise_20 60. на кофту vans 50, джинсы 5 , очки 5

smertnik2112 я за 15 робуксов собрал

HoriDasha но донат скин лучше

Fixod робуксов 250-300

MurderTimeTrio 400 300 рубуксы

argentym05 если аватар ето скин то 0

Foxyliatit52 я собрал за228

kotenka324 400 - 500(зависит от вещей)

Zheka407 Мне за 8 бобуксов норм

Maxrul Я думаю 200-250

LOKJHTE 400 робаксов как по мне





Makcfox ну гдето 60

Cala2012Q крутой игра роблокс класс игра

u_w_u1 У меня от 1 до 25 скин, мне он и так нравиться

TheReMiXeR Полагаю, чтобы собрать действительно крутецкий аватар достаточно всего 200 робуксов. Это не так уж и много, но аватар получиться просто бомбический!

Apple_228 35рб мне всегото нужно было





mashamilkaaaa фффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф

Polina101881881 URL URL URL URL 5

sdhsdghfhsd738748 Думаю 800

sans2009100sans даже за самое маленькое количество робуксов можно собрать неплохой скин, если постараться

goshamosha45 фаываыява