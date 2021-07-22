Красивые скины за 0 бобуксов

Подскажите классные скины за 0 бобуксов
вбей в тт: красивые скины за 0 робуксов
Если бы ты играл в 2019 получил бы вещи которые похожи на донатные, но они бесплатные были
у меня акаунту много месяцев там много было кодовых вещей красивый скин и на халяву
Поздно однако, раньше было чем пожевиться бесплатно а щас так себе.
тупа игра и тупо нормаааааааааааа
какая разница со скинами играть или без них
таки соби скины за ничого
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можно было раньше получить прикольные веши и благодоря им ты мог себе зделать классный ски так ёщё и на халяву
В ютубе есть пару видосов насчет этого, можешь чекнуть
без бобуксов нет и роблоксов
если собрать все вещи с промокодов то можно очень даже крутой скин сделать)