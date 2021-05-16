Как получить робуксы

Пишите в комментах как можно получить робуксы
Просто найти сайты Robux hero rblx land gamehag и roblox best и collect roblox. Com
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В какую игру советуете поиграть?
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1. Донат
2. Рефераты (реферальная роблокс)
3. Гифт карты
4.Создание
4.1.Создание игр
4.2.Создание одежды
5.Сайты: Gamehag, rbxhero, rblxland и другие
6. Официальные ivent's roblox
1. Донат, 2. Гифт карты, 3. Рефераты, 4. Создание игр, 4.1. Создание одежды, 5. Сайты: gamehag, rbxhero, rbxland и т.д.
продажа геймпасов(например в игре pls donate),продажа игр,продажа одежды,gift cards,просто купить,получить из сайтов по типу:gamehag,rbxland и так дале
Очень много способов их заработка как в ютубе так и на сайтах, но везде нужны разные усилия самый простой на моё мнение это gamehag(то есть этот сайт) та как в нём интерфейс понятнее всего и на понятном всем языке
вообще то можно новых пользователей порадовать