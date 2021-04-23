Что лучше Minecraft или Roblox?

Думаю игры нельзя сравнивать, ТК Roblox это платформа, а Minecraft это игра. Не сравнивайте их, пожалуйста ????
Qtype, много людей ошибочно сравнивают Minecraft и Roblox и это ошибка. Вы правы.
Майн намного лучше, но я считаю не правильно сравнивать игры, которые не похожи друг на друга
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и майн и роблокс.потомучто это две прекрасные игры обожаю играть в них в майне можно много чего создавать строить играть с друзьями и т п в роблоксе также можно создавать и грать и общаться божаю эти игрвыыы
Абсолютно разные игры, нет смысла сравнивать
игры разные я не думаю что есть смысл их поравнивать я играю и то и другое
и то и это нормальные игры!
BeholderMan я считаю Roblox чуть-чуть получше, но Minecraft тоже нормально
соглашусь тут с одним человеком, нельзя сравнивать игру про выживание и платформу на основе которой создаются режимы
ДАЙТЕ МНЕ НЕМНОЖЕЧКО ИКСПЫ
Если будем и то и то сравнивать то будет война