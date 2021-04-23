Что лучше Minecraft или Roblox?

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lessard.noemie
lessard.noemie
Gem22
fnogaj
fnogaj
Gem148
Rain

Gem167

novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
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Что лучше Minecraft или Roblox?

RussianGuy777 avatar

RussianGuy777

April 23, 2021 at 12:24 PM

Как вы считаете?
klasko1231 avatar

klasko1231

April 23, 2021 at 02:30 PM

и то и то круто
XxXDiMaSXPrOxXx avatar

XxXDiMaSXPrOxXx

April 23, 2021 at 04:56 PM

И то, и другое
AmomaDima2003 avatar

AmomaDima2003

April 23, 2021 at 05:15 PM

лично мне май по душе
Dani1ka_0852 avatar

Dani1ka_0852

April 24, 2021 at 12:22 PM

Майнкрафт Многим
SexualRhinoceros avatar

SexualRhinoceros

April 24, 2021 at 12:50 PM

Майнкрафт
Serega18 avatar

Serega18

April 24, 2021 at 12:57 PM

Роблокс
vitravis1231 avatar

vitravis1231

April 24, 2021 at 03:12 PM

Роблокс
3un0z avatar

3un0z

April 24, 2021 at 06:24 PM

И то и другое.
qtype avatar

qtype

April 24, 2021 at 06:29 PM

Думаю игры нельзя сравнивать, ТК Roblox это платформа, а Minecraft это игра. Не сравнивайте их, пожалуйста ????
RussianGuy777 avatar

RussianGuy777

April 24, 2021 at 07:08 PM

Qtype, много людей ошибочно сравнивают Minecraft и Roblox и это ошибка. Вы правы.
Sasha12221 avatar

Sasha12221

April 24, 2021 at 08:24 PM

Майн
Ke_333 avatar

Ke_333

April 24, 2021 at 08:27 PM

MINECRAFT
1NerouN1 avatar

1NerouN1

April 24, 2021 at 08:43 PM

Майн намного лучше, но я считаю не правильно сравнивать игры, которые не похожи друг на друга

Jocker034 avatar

Jocker034

April 24, 2021 at 10:30 PM

смотря что
fantom749112 avatar

fantom749112

April 25, 2021 at 12:47 AM

цццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццц
ofergotv avatar

ofergotv

April 25, 2021 at 06:14 AM

и то и другое топ
))))

Katya_vg avatar

Katya_vg

April 25, 2021 at 08:16 AM

и майн и роблокс.потомучто это две прекрасные игры обожаю играть в них в майне можно много чего создавать строить играть с друзьями и т п в роблоксе также можно создавать и грать и общаться божаю эти игрвыыы
nemezolin avatar

nemezolin

April 25, 2021 at 09:14 AM

Абсолютно разные игры, нет смысла сравнивать
nemezolin avatar

nemezolin

April 25, 2021 at 01:29 PM

Кто диз поставил?)))
the_raccon avatar

the_raccon

April 25, 2021 at 02:42 PM

Роблокс, майн надоел уже
Alex25250OK avatar

Alex25250OK

April 25, 2021 at 03:29 PM

игры разные я не думаю что есть смысл их поравнивать я играю и то и другое
AntonPetrov avatar

AntonPetrov

April 25, 2021 at 06:51 PM

Майн и роблокс:relieved:
NaRuTo_UzUmAkI_SaSkE avatar

NaRuTo_UzUmAkI_SaSkE

April 25, 2021 at 10:05 PM

то и то
sleepyxowll avatar

sleepyxowll

April 25, 2021 at 10:36 PM

Мне они оба нравятся
1029384756ee avatar

1029384756ee

May 1, 2021 at 01:00 AM

и то и другое нормально

Diana_Blues avatar

Diana_Blues

May 1, 2021 at 09:11 AM

и то и это нормальные игры!
Hunter2011 avatar

Hunter2011

May 3, 2021 at 09:20 PM



BeholderMan я считаю Roblox чуть-чуть получше, но Minecraft тоже нормально
Elise_20 avatar

Elise_20

May 4, 2021 at 02:48 AM

роблооокс!!! 10/10
VREDDER avatar

VREDDER

May 4, 2021 at 11:10 AM

и то и то лучшие
crow6093 avatar

crow6093

May 4, 2021 at 11:50 AM

Как по мне лучше майн.
crow6093 avatar

crow6093

May 4, 2021 at 11:50 AM

Как по мне лучше майн.
MaderKeys3 avatar

MaderKeys3

May 4, 2021 at 08:25 PM

соглашусь тут с одним человеком, нельзя сравнивать игру про выживание и платформу на основе которой создаются режимы
WHY_ME48934757 avatar

WHY_ME48934757

May 4, 2021 at 09:10 PM

ДАЙТЕ МНЕ НЕМНОЖЕЧКО ИКСПЫ
Tomok8kom8 avatar

Tomok8kom8

May 4, 2021 at 10:05 PM

роблокс лутьше!
Banan0503 avatar

Banan0503

May 5, 2021 at 07:40 AM

Обе игры интересные.)
pawe1256 avatar

pawe1256

May 5, 2021 at 10:37 AM

Если будем и то и то сравнивать то будет война
Romano2288 avatar

Romano2288

May 5, 2021 at 10:42 AM

конечно майнкрафт
acequik avatar

acequik

May 5, 2021 at 11:14 AM

эм конечно майнкрафт
AnimeNaruto2 avatar

AnimeNaruto2

May 5, 2021 at 12:38 PM

Roblox
123

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Что лучше Minecraft или Roblox? on Roblox Forum on Gamehag