Что лучше Minecraft или Roblox?

RussianGuy777 Как вы считаете?

klasko1231 и то и то круто

XxXDiMaSXPrOxXx И то, и другое

AmomaDima2003 лично мне май по душе

Dani1ka_0852 Майнкрафт Многим

SexualRhinoceros Майнкрафт

Serega18 Роблокс

vitravis1231 Роблокс

3un0z И то и другое.



qtype Думаю игры нельзя сравнивать, ТК Roblox это платформа, а Minecraft это игра. Не сравнивайте их, пожалуйста ????

RussianGuy777 Qtype, много людей ошибочно сравнивают Minecraft и Roblox и это ошибка. Вы правы.

Sasha12221 Майн

Ke_333 MINECRAFT

1NerouN1 Майн намного лучше, но я считаю не правильно сравнивать игры, которые не похожи друг на друга





Jocker034 смотря что

fantom749112 цццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццц

ofergotv и то и другое топ

))))





Katya_vg и майн и роблокс.потомучто это две прекрасные игры обожаю играть в них в майне можно много чего создавать строить играть с друзьями и т п в роблоксе также можно создавать и грать и общаться божаю эти игрвыыы

nemezolin Абсолютно разные игры, нет смысла сравнивать

nemezolin Кто диз поставил?)))

the_raccon Роблокс, майн надоел уже

Alex25250OK игры разные я не думаю что есть смысл их поравнивать я играю и то и другое

AntonPetrov Майн и роблокс:relieved:

NaRuTo_UzUmAkI_SaSkE то и то

sleepyxowll Мне они оба нравятся

1029384756ee и то и другое нормально





Diana_Blues и то и это нормальные игры!

Hunter2011



BeholderMan я считаю Roblox чуть-чуть получше, но Minecraft тоже нормально

Elise_20 роблооокс!!! 10/10

VREDDER и то и то лучшие

crow6093 Как по мне лучше майн.

crow6093 Как по мне лучше майн.

MaderKeys3 соглашусь тут с одним человеком, нельзя сравнивать игру про выживание и платформу на основе которой создаются режимы

WHY_ME48934757 ДАЙТЕ МНЕ НЕМНОЖЕЧКО ИКСПЫ

Tomok8kom8 роблокс лутьше!

Banan0503 Обе игры интересные.)

pawe1256 Если будем и то и то сравнивать то будет война

Romano2288 конечно майнкрафт



acequik эм конечно майнкрафт