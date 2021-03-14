стоит ли покупать на пистолетке за т броню?

mp_00_ или лучше раскид с пистолетом

FeSO4 лучше ничего чтобы на втором фулл бай сделать

Jdjejeje я всегда закупаю и мы с командой делаем быстрие раунды

sania338 на пистолетку броню за кт лучше брать

KtoTo123456789 на пистолетке что за Т что за КТ стоит покупать броню





FrakzesGame на пистолетке что за Т что за КТ стоит покупать броню

_eg__somacasecomfastcasepw да покупать стоит

AlexNewteon Да стоит.

Но лучше скины 0))

edv1c3 Редко когда на пистолетках вообще что-либо покупаю

gk666999 На пситолетах не чего не покупаю оставляю на фулл бай в следушем раунде.

TwilightWatch неа не стоит бро

hoskang на пистолетке, что за теров, что за КТ стоит покупать броню



kr1s1 Не стоит, лучше след раунд фулл бай





shilya да, но если ты умеешь играть с юспа или с глока

Noway53 лично я никогда броню не покупаю на пистолетке, но если за кт играю, то обязательно дефьюза. А так вообще денюжки экономлю

qusamar Нет....

modesto34 Все зависит от звания, ведь на высоких и ежу понятно что тебя щелкнут в голову, поэтому лучше взять гранаты или пистолет получше. А на званиях пониже (сильверы и звезды) можно и брать, там не такие

drhaas не стоит

makarus999 если у вас начальные звания (сильверы, звезды) то стоит так как на этих званиях большинство игроков стреляют в тело

Imadjine694 ебать вы тупые





Imadjine694 если вы выиграете пистолетку то вы выграете следущий раунд, если не затупите





Imadjine694 поэтому лучше сделать фул бай на 800$

Anonymous1616410032 На пситолетах не чего не покупаю оставляю на фулл бай в следушем раунде.







guy6412 где холява

_venom_3 Не стоит

agressive1 в игре 3к часов,пробовал и так и так,и по-моему мнению,определенно стоит