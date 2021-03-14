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стоит ли покупать на пистолетке за т броню?

mp_00_ avatar

mp_00_

March 14, 2021 at 09:07 PM

или лучше раскид с пистолетом
FeSO4 avatar

FeSO4

March 14, 2021 at 11:07 PM

лучше ничего чтобы на втором фулл бай сделать
Jdjejeje avatar

Jdjejeje

March 15, 2021 at 10:48 AM

я всегда закупаю и мы с командой делаем быстрие раунды
sania338 avatar

sania338

March 15, 2021 at 06:43 PM

на пистолетку броню за кт лучше брать
KtoTo123456789 avatar

KtoTo123456789

March 17, 2021 at 12:44 AM

на пистолетке что за Т что за КТ стоит покупать броню

FrakzesGame avatar

FrakzesGame

March 17, 2021 at 02:57 AM

на пистолетке что за Т что за КТ стоит покупать броню
_eg__somacasecomfastcasepw avatar

_eg__somacasecomfastcasepw

March 20, 2021 at 01:39 PM

да покупать стоит
AlexNewteon avatar

AlexNewteon

March 20, 2021 at 01:53 PM

Да стоит.
Но лучше скины 0))
edv1c3 avatar

edv1c3

March 21, 2021 at 07:35 PM

Редко когда на пистолетках вообще что-либо покупаю
gk666999 avatar

gk666999

March 21, 2021 at 11:12 PM

На пситолетах не чего не покупаю оставляю на фулл бай в следушем раунде.
TwilightWatch avatar

TwilightWatch

March 22, 2021 at 03:12 AM

неа не стоит бро
hoskang avatar

hoskang

March 23, 2021 at 05:31 PM

на пистолетке, что за теров, что за КТ стоит покупать броню
kr1s1 avatar

kr1s1

March 23, 2021 at 05:37 PM

Не стоит, лучше след раунд фулл бай

shilya avatar

shilya

March 23, 2021 at 05:55 PM

да, но если ты умеешь играть с юспа или с глока
Noway53 avatar

Noway53

March 24, 2021 at 12:26 AM

лично я никогда броню не покупаю на пистолетке, но если за кт играю, то обязательно дефьюза. А так вообще денюжки экономлю
qusamar avatar

qusamar

March 24, 2021 at 01:47 AM

Нет....
modesto34 avatar

modesto34

March 25, 2021 at 01:34 PM

Все зависит от звания, ведь на высоких и ежу понятно что тебя щелкнут в голову, поэтому лучше взять гранаты или пистолет получше. А на званиях пониже (сильверы и звезды) можно и брать, там не такие
drhaas avatar

drhaas

March 25, 2021 at 05:09 PM

не стоит
makarus999 avatar

makarus999

March 25, 2021 at 05:48 PM

если у вас начальные звания (сильверы, звезды) то стоит так как на этих званиях большинство игроков стреляют в тело
Imadjine694 avatar

Imadjine694

March 25, 2021 at 06:43 PM

ебать вы тупые

Imadjine694 avatar

Imadjine694

March 25, 2021 at 06:44 PM

если вы выиграете пистолетку то вы выграете следущий раунд, если не затупите

Imadjine694 avatar

Imadjine694

March 25, 2021 at 06:44 PM

поэтому лучше сделать фул бай на 800$
Anonymous1616410032 avatar

Anonymous1616410032

March 25, 2021 at 11:01 PM

На пситолетах не чего не покупаю оставляю на фулл бай в следушем раунде.


guy6412 avatar

guy6412

March 26, 2021 at 02:07 PM

где холява
_venom_3 avatar

_venom_3

March 26, 2021 at 10:05 PM

Не стоит
agressive1 avatar

agressive1

March 27, 2021 at 01:19 AM

в игре 3к часов,пробовал и так и так,и по-моему мнению,определенно стоит
ololo_san avatar

ololo_san

March 27, 2021 at 01:38 AM

если ты мастер стрельбы и предполагаешь, что умеешь двигаться, то конечно не покупать.
в иных случаях - броня твой бро

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стоит ли покупать на пистолетке за т броню? on Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag