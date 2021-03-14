стоит ли покупать на пистолетке за т броню?

или лучше раскид с пистолетом
лучше ничего чтобы на втором фулл бай сделать
я всегда закупаю и мы с командой делаем быстрие раунды
на пистолетку броню за кт лучше брать
на пистолетке что за Т что за КТ стоит покупать броню
на пистолетке что за Т что за КТ стоит покупать броню
Да стоит.
Но лучше скины 0))
Редко когда на пистолетках вообще что-либо покупаю
На пситолетах не чего не покупаю оставляю на фулл бай в следушем раунде.
на пистолетке, что за теров, что за КТ стоит покупать броню
Не стоит, лучше след раунд фулл бай
да, но если ты умеешь играть с юспа или с глока
лично я никогда броню не покупаю на пистолетке, но если за кт играю, то обязательно дефьюза. А так вообще денюжки экономлю
Все зависит от звания, ведь на высоких и ежу понятно что тебя щелкнут в голову, поэтому лучше взять гранаты или пистолет получше. А на званиях пониже (сильверы и звезды) можно и брать, там не такие
если у вас начальные звания (сильверы, звезды) то стоит так как на этих званиях большинство игроков стреляют в тело
если вы выиграете пистолетку то вы выграете следущий раунд, если не затупите
поэтому лучше сделать фул бай на 800$
На пситолетах не чего не покупаю оставляю на фулл бай в следушем раунде.
в игре 3к часов,пробовал и так и так,и по-моему мнению,определенно стоит
если ты мастер стрельбы и предполагаешь, что умеешь двигаться, то конечно не покупать.
в иных случаях - броня твой бро