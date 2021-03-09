что лучше бравл старс или фри фаер

Rain

Gem146

novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
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что лучше бравл старс или фри фаер

nemo_7771 avatar

nemo_7771

March 9, 2021 at 12:09 AM

бравл старс
Pro100pichenka2 avatar

Pro100pichenka2

March 9, 2021 at 10:01 PM

Блять конечно браво стар ты спросишь почему а потому что Браво старс это мая жизнь
nemo_7771 avatar

nemo_7771

March 9, 2021 at 10:08 PM

согласен

Артём_Улыбин avatar

Артём_Улыбин

January 21, 2022 at 04:08 PM

фри фаер лучше
kokercuks avatar

kokercuks

June 8, 2022 at 05:57 PM

бравл
Karatik850 avatar

Karatik850

June 9, 2022 at 08:58 PM

бравл стас
petya_makarov avatar

petya_makarov

June 30, 2022 at 03:28 PM

дота 2 лучшая игра в мире
haosit22813 avatar

haosit22813

June 30, 2022 at 04:20 PM

Бравл лучше

aan1ks avatar

aan1ks

July 2, 2022 at 12:21 PM

бравл
Investor228 avatar

Investor228

July 6, 2022 at 10:30 PM

бравл старс это все что нужно мне в этой жизне
TheTeamerYtris avatar

TheTeamerYtris

July 8, 2022 at 03:36 AM

чисто технически выбор не объективе, так как вы сравниваете 2 разные в плане геймплея игры. браво старс это игра по типу МОБА (мини дота, ЛОЛ, и тп.) а фри фаер это батл рояль (по типу ПАБГ, форт)
Coricy avatar

Coricy

August 17, 2022 at 11:42 PM

Бравл для малолеток я ето понял в 13. Пабг лучше в сто раз. Или любая другая игра в которой можно общаться и играть онлайн. И в бравл одни агро школьники.
zheltoc avatar

zheltoc

August 18, 2022 at 10:13 AM

бравл лучше
Ivan_art avatar

Ivan_art

February 16, 2023 at 10:22 PM

Ну тут и без слов ясно (конечно бравл)

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что лучше бравл старс или фри фаер on Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag