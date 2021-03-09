что лучше бравл старс или фри фаер

Блять конечно браво стар ты спросишь почему а потому что Браво старс это мая жизнь
дота 2 лучшая игра в мире
бравл старс это все что нужно мне в этой жизне
чисто технически выбор не объективе, так как вы сравниваете 2 разные в плане геймплея игры. браво старс это игра по типу МОБА (мини дота, ЛОЛ, и тп.) а фри фаер это батл рояль (по типу ПАБГ, форт)
Бравл для малолеток я ето понял в 13.
Пабг лучше в сто раз. Или любая другая игра в которой можно общаться и играть онлайн.
И в бравл одни агро школьники.
Ну тут и без слов ясно (конечно бравл)