что лучше бравл старс или фри фаер

nemo_7771 бравл старс

Pro100pichenka2 Блять конечно браво стар ты спросишь почему а потому что Браво старс это мая жизнь

nemo_7771 согласен





Артём_Улыбин фри фаер лучше

kokercuks бравл

Karatik850 бравл стас

petya_makarov дота 2 лучшая игра в мире

haosit22813 Бравл лучше





aan1ks бравл

Investor228 бравл старс это все что нужно мне в этой жизне

TheTeamerYtris чисто технически выбор не объективе, так как вы сравниваете 2 разные в плане геймплея игры. браво старс это игра по типу МОБА (мини дота, ЛОЛ, и тп.) а фри фаер это батл рояль (по типу ПАБГ, форт)

Coricy Бравл для малолеток я ето понял в 13. Пабг лучше в сто раз. Или любая другая игра в которой можно общаться и играть онлайн. И в бравл одни агро школьники.

zheltoc бравл лучше