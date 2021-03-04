донат

Nastya0704passssssa Как донатить?

Dima27007 Игра топ 10/10 меня очень заворажует сюжет и графика разрабам отдельный респект





4545455454 Отличная, бесплатная игра в жанре ммо экшен. Хорошая аниме графика, сюжет, эмоциональная спутница и комбинирование стихий. Присутствуют элементы коллекционирования персонажен. (Донат не обязатеен, можно фармить валюту с еж и сундуков) Игра фактически офлайн, но можно играть с друзьями.





Misha_SuperHero12 да игра хорошая :)

ololo_san не согласен, графика не аниме, графика на уровне хороших РПГ.

дух невервитера передан наотлично!

это вам не ванпис или наруты.

это отличный образчик ДнД на ПК