Сколько робуксов стоят ваши скины?

RussianGuy777 Я вместе со своим другом, устроил челендж-кто сделает красивый, не дорогой скин. Мой друг сделал за 75 а я за 45 и победил,а потом мне стало интересно, за сколько робуксов игроки делают скины.

exdeltrl В принципе, за робуксов 20 можно сделать красивый достаточно скин, но он будет довольно простой

Catsia всего 5 т.к. донятить нельзя, с моим везением я заработала всего 5 робуксов и купила за них одежду, очень жалею ведь я такое не люблю... Теперь прошу что-бы закинули мне хоть чуток КД ведь качать ничего нельзя

efuefuf у меня 799





ebudula22 2 скоро 5

apoc_krysis 1230 робуксов, ник TSM_snipzz2 (я могу поменять скин если что)

GamerInGamehack 0





11Senpai112 0 потому что у меня нету робуксов :(

Milka_cat мой скин стоил 10 а теперь 5

strange22014 пизиди больше

tici_somacasecom 100 или 110

strange22014 для тех кто говорит что их шмот стоит дохуя к примеру 799 вы дауны или как?

strange22014 ну и долбаёбы

kokichioma1203 10 ;)





Catsia strange22014 слушай, иди со своими одноклассниками матерись и плюйся, а тут тебя просто закидают жалобами и всё, понял??? Ну тип рил, у моей подруги скин за 1000, и чё, она может донатить, а ты сиди и завидуй молча, что тебе не разрешают или ты не можешь себе это позволить. Если хочешь на других наехать, иди в сайты для таких-же как и ты, а то наезжаешь тут на людей которые тебя не трогали.

Catsia Тип рил





Mishacat2010 Примерно 20

Hyper_Sannness 34 B)

krasaaaav адопт миии

Tomboy_GirlUwU Catsia пожалуй соглашусь

ImTheChara у меня стоит где-то 175-190 рб (точно не помню)





daniko0507 0:ok_hand:

baiker0077 0 конечно же

Lolpro4545Steam у меня 400 робуксов стоит может больше

Neekon У меня где то.Ммммм щас вспомню.Ах да!0 Бобуксов.

darkmotergame101002 Ну когда у тебя 0 робуксов либо ты их потратил либо у тебя их нет