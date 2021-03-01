Сколько робуксов стоят ваши скины?

Я вместе со своим другом, устроил челендж-кто сделает красивый, не дорогой скин. Мой друг сделал за 75 а я за 45 и победил,а потом мне стало интересно, за сколько робуксов игроки делают скины.
В принципе, за робуксов 20 можно сделать красивый достаточно скин, но он будет довольно простой
всего 5 т.к. донятить нельзя, с моим везением я заработала всего 5 робуксов и купила за них одежду, очень жалею ведь я такое не люблю... Теперь прошу что-бы закинули мне хоть чуток КД ведь качать ничего нельзя
1230 робуксов, ник TSM_snipzz2 (я могу поменять скин если что)
0 потому что у меня нету робуксов :(
мой скин стоил 10 а теперь 5
для тех кто говорит что их шмот стоит дохуя к примеру 799 вы дауны или как?
strange22014 слушай, иди со своими одноклассниками матерись и плюйся, а тут тебя просто закидают жалобами и всё, понял??? Ну тип рил, у моей подруги скин за 1000, и чё, она может донатить, а ты сиди и завидуй молча, что тебе не разрешают или ты не можешь себе это позволить. Если хочешь на других наехать, иди в сайты для таких-же как и ты, а то наезжаешь тут на людей которые тебя не трогали.
у меня стоит где-то 175-190 рб (точно не помню)
у меня 400 робуксов стоит может больше
У меня где то.Ммммм щас вспомню.Ах да!0 Бобуксов.
Ну когда у тебя 0 робуксов либо ты их потратил либо у тебя их нет
15, ибо я не дурак, чтобы тратить свои деньги на жалкие робаксы. (Эти 15 робакса я заработал бесплатно.)