Сколько робуксов стоят ваши скины?

Tecna23
Tecna23
Gem8
ArthursTwin
ArthursTwin
Gem46
gecemustafa80
gecemustafa80
Gem17
lyz3r1234
lyz3r1234
Gem7
Depstory
Depstory
Gem175
fnogaj
fnogaj
Gem10
dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem323
Ява Моки
Ява Моки
Gem8
starstablemagyarul
starstablemagyarul
Gem20
Leszek9028
Leszek9028
Gem137
Fiona Maymie
Fiona Maymie
Gem2,128
مصري فلسطيني
مصري فلسطيني
Gem10
Bel Santos
Bel Santos
Gem36
Vizcarra Nalah
Vizcarra Nalah
Gem8
Ibrahim Boutaleb
Ibrahim Boutaleb
Gem16
Ява Моки
Ява Моки
Gem8
Fiona Maymie
Fiona Maymie
Gem3,080
lessard.noemie
lessard.noemie
Gem22
fnogaj
fnogaj
Gem148
Andre Holbrook
Andre Holbrook
Gem546
Rain

Gem146

novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
Sign in to start chatting

48

0/160

Back to Roblox forum

Сколько робуксов стоят ваши скины?

RussianGuy777 avatar

RussianGuy777

March 1, 2021 at 01:03 AM

Я вместе со своим другом, устроил челендж-кто сделает красивый, не дорогой скин. Мой друг сделал за 75 а я за 45 и победил,а потом мне стало интересно, за сколько робуксов игроки делают скины.
exdeltrl avatar

exdeltrl

March 1, 2021 at 02:00 AM

В принципе, за робуксов 20 можно сделать красивый достаточно скин, но он будет довольно простой
Catsia avatar

Catsia

March 1, 2021 at 02:24 AM

всего 5 т.к. донятить нельзя, с моим везением я заработала всего 5 робуксов и купила за них одежду, очень жалею ведь я такое не люблю... Теперь прошу что-бы закинули мне хоть чуток КД ведь качать ничего нельзя
efuefuf avatar

efuefuf

March 1, 2021 at 10:30 AM

у меня 799

ebudula22 avatar

ebudula22

March 1, 2021 at 11:53 AM

2 скоро 5
apoc_krysis avatar

apoc_krysis

March 1, 2021 at 12:36 PM

1230 робуксов, ник TSM_snipzz2 (я могу поменять скин если что)
GamerInGamehack avatar

GamerInGamehack

March 1, 2021 at 12:42 PM

0

11Senpai112 avatar

11Senpai112

March 1, 2021 at 03:23 PM

0 потому что у меня нету робуксов :(
Milka_cat avatar

Milka_cat

March 1, 2021 at 05:37 PM

мой скин стоил 10 а теперь 5
strange22014 avatar

strange22014

March 1, 2021 at 05:43 PM

пизиди больше
tici_somacasecom avatar

tici_somacasecom

March 1, 2021 at 05:43 PM

100 или 110
strange22014 avatar

strange22014

March 1, 2021 at 05:43 PM

для тех кто говорит что их шмот стоит дохуя к примеру 799 вы дауны или как?
strange22014 avatar

strange22014

March 1, 2021 at 05:44 PM

ну и долбаёбы
kokichioma1203 avatar

kokichioma1203

March 1, 2021 at 05:58 PM

10 ;)

Catsia avatar

Catsia

March 1, 2021 at 07:07 PM

strange22014 слушай, иди со своими одноклассниками матерись и плюйся, а тут тебя просто закидают жалобами и всё, понял??? Ну тип рил, у моей подруги скин за 1000, и чё, она может донатить, а ты сиди и завидуй молча, что тебе не разрешают или ты не можешь себе это позволить. Если хочешь на других наехать, иди в сайты для таких-же как и ты, а то наезжаешь тут на людей которые тебя не трогали.
Catsia avatar

Catsia

March 1, 2021 at 07:09 PM

Тип рил

Mishacat2010 avatar

Mishacat2010

March 2, 2021 at 05:58 PM

Примерно 20
Hyper_Sannness avatar

Hyper_Sannness

March 2, 2021 at 07:49 PM

34 B)
krasaaaav avatar

krasaaaav

March 2, 2021 at 07:58 PM

адопт миии
Tomboy_GirlUwU avatar

Tomboy_GirlUwU

March 5, 2021 at 03:54 PM

Catsia пожалуй соглашусь
ImTheChara avatar

ImTheChara

March 5, 2021 at 04:15 PM

у меня стоит где-то 175-190 рб (точно не помню)

daniko0507 avatar

daniko0507

March 5, 2021 at 09:13 PM

0:ok_hand:
baiker0077 avatar

baiker0077

March 5, 2021 at 09:43 PM

0 конечно же
Lolpro4545Steam avatar

Lolpro4545Steam

March 5, 2021 at 11:16 PM

у меня 400 робуксов стоит может больше
Neekon avatar

Neekon

March 6, 2021 at 02:02 AM

У меня где то.Ммммм щас вспомню.Ах да!0 Бобуксов.
darkmotergame101002 avatar

darkmotergame101002

March 6, 2021 at 07:01 AM

Ну когда у тебя 0 робуксов либо ты их потратил либо у тебя их нет
qymix avatar

qymix

March 6, 2021 at 03:28 PM

15, ибо я не дурак, чтобы тратить свои деньги на жалкие робаксы. (Эти 15 робакса я заработал бесплатно.)

Join the conversion by creating an account on Gamehag

enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy

Сколько робуксов стоят ваши скины? on Roblox Forum on Gamehag