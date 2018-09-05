Минусы и плюсы Пабга:)

Rain

Gem316

novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: what's up man
SystemGamehag: 4 users received Gem116 from the Rain.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: hi
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: dem.pferd.heisst.horst: 1fae0 emote (inline chat version)
apprentice rank iconaugustin er sort: Mind Blown emote (inline chat version)
novice rank iconClaudio Cuello: :)
novice rank iconJay hardstyles: pepeD emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem152 from the Rain.
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Минусы и плюсы Пабга:)

meleshko1111 avatar

meleshko1111

September 5, 2018 at 03:24 PM

Тут пишите все минусы и плюсы пабга,а также набираем лвл:)
BeoLion avatar

BeoLion

September 6, 2018 at 08:51 PM

Pubg достпточно популярен во всес мире, этот пооккт пиишел на смену кс го в плане репутации, да и жанр сам по себе самый современный.
KiritoLis avatar

KiritoLis

September 20, 2018 at 10:30 PM

минусы - тонны багов)
Sh4K4L avatar

Sh4K4L

September 23, 2018 at 02:02 PM

Плохо оптимизированая игра, много читеров, и очень много багов
PowerMax138 avatar

PowerMax138

October 21, 2018 at 02:36 PM

Минус - нету подбора по уровням.
rauk avatar

rauk

October 21, 2018 at 03:39 PM

Хотели сделать регион лок - в итоге кидает то на сервера с 10пингом, то с 100
PowerMax138 avatar

PowerMax138

October 25, 2018 at 08:42 PM

- НЕ ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ФИГНЯ!
yan_tutatchikov avatar

yan_tutatchikov

October 30, 2018 at 08:33 PM

Ни минусов ни плюсов нет, потому что не играл в неё. Нет игры, нет проблем. все просто.
Donchiqq avatar

Donchiqq

October 31, 2018 at 03:59 PM

- Не оптимизирована.. Всё
Wolfbro1200 avatar

Wolfbro1200

March 7, 2020 at 03:46 PM

- читеры
+ всё
pilot228 avatar

pilot228

March 7, 2020 at 07:29 PM

1 пабг гавно
2 ето читай 1
nikita_killer_global avatar

nikita_killer_global

March 7, 2020 at 08:42 PM

Транспорт - минус
очень мног багов с ними
Оружие - плюс
хотя бы с ними нету багов
nikita_killer_global avatar

nikita_killer_global

March 7, 2020 at 08:43 PM

минус
война межу пабгом и фортнайтом
Xgugcu36635 avatar

Xgugcu36635

March 7, 2020 at 09:35 PM

Минус графика
Zefrix_Game avatar

Zefrix_Game

March 7, 2020 at 11:23 PM

Очень много читаков из за чего и скатилась
scrolgxng avatar

scrolgxng

March 8, 2020 at 04:09 PM

Минусы- дорогой и нужен мощный пк для пабга. А плюсы в том что там топовый геймплей и хорошая графика
NazPiayQWERT2 avatar

NazPiayQWERT2

March 8, 2020 at 07:51 PM

Обожаю пабг

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Минусы и плюсы Пабга:) on PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Forum on Gamehag