Dla początkujączych

HeroZeroHag

gram.pl Zaloguj InformacjeInne League of Legends przed trzydziestką, poradnik dla początkujących 10 Sławek Serafin 03 sierpnia 2015 17:49 Jak w miarę bezboleśnie zacząć przygodę z League of Legends, najpopularniejszą grą świata. W League of Legends grają dziesiątki milionów. I jest po temu bardzo dobry powód - to znakomita gra. Ale również gra inna od prawie wszystkich innych, nie z uwagi na to w jaki sposób się w nią gra, ale dlaczego się w nią gra. League of Legends to nie jest lekka produkcja, która zapewni ci pół godziny relaksu w wolnej chwili. Jeśli szukasz rozrywki, poszukaj innego tytułu. Jeśli chcesz grać w League of Legends, musisz wziąć pod uwagę fakt, że wymaga ona ciągłego samodoskonalenia, ciągłej pracy nad sobą i nieustannego uczenia się nowych rzeczy. Cała pierwsza faza, pierwszych dwieście gier, które potrzebne są, by dotrzeć do 30 poziomu, to tak naprawdę wielki, rozbudowany, czasochłonny samouczek, w którym zaczynasz ogarniać podstawy. Dopiero po tych dwustu grach zaczniesz uczyć się grać naprawdę. Trzeba być na to przygotowanym i zdawać sobie z tego sprawę, jeśli chce się w ogóle bawić w League of Legends. Ta gra naprawdę wymaga inwestycji czasu i poświęcenia. Wynagradza je emocjami i intensywnością, których próżno szukać gdzie indziej - te miliony nie grałyby w LoLa, gdyby ta gra im nic nie dawała. Ale najpierw trzeba włożyć coś od siebie, by dostać coś z powrotem. Sam początek Graj po polsku. League of Legends obsługuje wiele pakietów językowych i po jakimś czasie i tak trzeba będzie przełączyć grę na wersję angielską, żeby nie było problemów z nazewnictwem w komunikacji z drużyną. Ale jeśli się uczysz tak skomplikowanej i rozbudowanej gry, rób to po polsku, nawet jeśli dobrze znasz angielski. Terminologia jest zbyt rozbudowana, opcji jest zbyt wiele, zbyt obszerny jest materiał do ogarnięcia, by utrudniać sobie wszystko obcym językiem.