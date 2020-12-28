все про Next RP

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robertbrown347
robertbrown347
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Hambali Abdullah
Hambali Abdullah
Gem7
Andre Holbrook
Andre Holbrook
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Rain

Gem145

novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
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все про Next RP

MrSodaRBLX avatar

MrSodaRBLX

December 28, 2020 at 01:09 AM

Всем привет! Когда-то давно были сервера по сампу и там творился лютый треш и безобразие. В наше время самопальные сервера стали уже почти независимыми и отдельными играми, не имеющими ничего общего с изначальной игрой. Так вот и у нас сегодня - Некст РП. Сразу говорю - сервер очень своеобразный и РП (role play) тут не очень много, скорее это просто мморпг где ты должен качать персонажа и становиться всё круче и круче дабы выживать в суровых реалиях сервера, который кстати, старается выглядеть как типичная Россия, только тут дороги ровнее, а так-то всё прям максимально реалистично - драки на улицах, тазики на колёсах и ровные пацанчики в падиках. Создание персонажа в Next RP Так, для начала нужно выбрать себе черта за которого мы и будем играть, сразу говорю - да, тут можно и за девушку играть, но если ты не педалька - то вряд ли будешь играть за тян, так что выбираем четкого поцика и главное выбрать авторитетный никнейм и год рождения… Итак, с чего всё начинается? Мы успешный и деловой бизнесмен приезжаем забрать свои бабки, но как в типичной Рашке 90х, нас прессуют бандиты и выкидывают охладиться с моста прям в шлюзы. Начало игры Next RP - вас только что выбросили бандиты в воду Начало игры Next RP - вас только что выбросили бандиты в воду Ну, уже согласитесь, неплохая завязка сюжета для сериала, да? Ну, а дальше мы начинаем всё с нуля! Так сказать, пробиваемся через терни к звездам, но терни эти кудрявые, а светят не звезды, а жопа. Создание авторитета персонажа Потеряв весь свой авторитет нас начинают гонять по самым разным заданиям, подстриги загон, поработай в Яндекс еде и так далее, попутно будут обучать всем основным механикам игры, ненавязчиво и интересно на самом деле. Да, тут есть сюжет, разрабы сервера молодцы, очень неплохо поработали над своим проектом, не тупо набросали модов и прикрутили лаунчер, а наняли актеров озвучания, если их можно так назвать, не именитых, но явно лучше, чем я. Миссии в игре Next RP Миссии в игре Next RP Связали это всё в одну целую историю и открыли бесплатный доступ всем желающим. Это прям прикольно. Романтические отношения в Next RP Вообще в игре очень много своих классных моментов, вот к примеру тут есть квест, в котором нужно сходить с тянкой на свидание, но каждый раз она тебя будет динамить, и вот это прям школа жизни для мелких звиздюков. Проходишь все стадии отношений - от романтического ожидания чуда, до "пошло оно всё нафиг, жеванный крот этого казино, тупые дефки я пошел смотреть аниме и тусить с братишками". Напишите в комментах плиз, хоть кто-то дождался этой тупой пломбы или нет!? Тупая пломба, которая мне так и не дала в игре Next RP Тупая пломба, которая мне так и не дала в игре Next RP Кстати о тусне. Я катался по городу и наблюдал разные события, хоть это и было утро, все должны были быть на работе, уроках и вообще по идее не дома, но народа было прям много. Живой мир игроков в игре Next RP Все заняты своими делами, какие-то денежные движухи происходят, стрелки-разборки и каждый тут друг другу брат, братан братишка. Кароче! У- уважение! Как говориться - не тот тебе брат, кто из мамки вылез, а брат тот, кто на мамку не вылез. Ауф! И играют не только школьники, но и судя по голосу уже взрослые мужики. Хотя школоты всё же тут хватает, причем оч забавной, ранимой и даже истеричной, если подойти творчески и с ноткой садизма, то можно делать очень качественный и орный контент на этих розовых поросятках. Двух таких кадров я даже умудрился довести до слез, эээх это было прекрасно, прям вот аж рейд собрали на старика. Живой открытый мир в игре Next RP Живой открытый мир в игре Next RP Но это всё лирика, Некст РП - это не только игра про треш, который в основном я устраивал, но всё же тут хоть немного, но РП-механика присутствует. Вы можете быть мэром города, военным, ментом или мафиозником, всё это работает в одной связке и создает свою уникальную атмосферу на каждом из серверов, которых кстати много… Покупай и улучшайте свою машину, участвуй в гонках, только не забывайте её чинить и заправлять бензиком, да тут это всё учтено - реализм всё же, отыгрывай свою роль так, как хочешь. Чем ярче у тебя работает фантазия, тем интереснее играть! Ссылку на игру я оставлю ниже, а более подробный и тематические обзоры, если хотите, то пишите в комментариях - что и о чем вам рассказать! А на этом у меня пока что всё!
0000OO avatar

0000OO

December 28, 2020 at 01:26 AM

вау очень круто
MrSodaRBLX avatar

MrSodaRBLX

March 12, 2022 at 11:54 PM

)


_367101 avatar

_367101

January 18, 2023 at 09:46 PM

вся понятно игруха класная я иду

staftu66 avatar

staftu66

January 24, 2023 at 10:36 AM

но это можно было написать как статью
Semenkaz7 avatar

Semenkaz7

February 27, 2023 at 02:13 PM

Имбейшая игра
19988890 avatar

19988890

April 9, 2024 at 02:15 AM

тут есть одминистрация нескст рп?
Enzo29 avatar

Enzo29

June 15, 2024 at 05:44 PM

Когда в Министерстве экономического развития нет новых идей, то они проводят опрос среди таксистов.https://clck.ru/iWFN9

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