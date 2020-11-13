как получить робуксы?

играеш в next rp на 6 лвл делаеш скрин отправляеш сюда на сайт и получаеш 3 ур проф на сайте и покупаеш призы
1: купить официально в роблоксе
2: купить на сайтах по продаже игровой валюты ( советую на более популярные, чтоб не киданули)
3: заработать на этом сайте; -)
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Я очень хочу анимацию, и поэтому коплю здесь, выполнила одно задание мне не дали нечего теперь нет надежд..
робуксы получаь очень не или не не просто
я вообше на этом сайте не получил пока ни одного робукса я коплю на кейс