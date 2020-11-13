как получить робуксы?

VOVA34534 скажите пж

NoEx1t играеш в next rp на 6 лвл делаеш скрин отправляеш сюда на сайт и получаеш 3 ур проф на сайте и покупаеш призы

Shytki_v_storony 1: купить официально в роблоксе 2: купить на сайтах по продаже игровой валюты ( советую на более популярные, чтоб не киданули) 3: заработать на этом сайте; -)

dudevampir есть много способов...

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Topchikloh ововочововововоаосрчоочочочгвщцлвосоч

Xf_oxX купи

Karolina_milo Я очень хочу анимацию, и поэтому коплю здесь, выполнила одно задание мне не дали нечего теперь нет надежд..

fox_hill незнаю

Naoki_Nobu робуксы получаь очень не или не не просто

123sofi1223 хз но нрав

123sofi1223 хз но нрав

123sofi1223 хз но нрав

Naoki_Nobu я вообше на этом сайте не получил пока ни одного робукса я коплю на кейс