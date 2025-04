Zadanie z orłami i 20 bitwami

i jak wygląda sprawa mam ten sam problem i nwm co robić i czego oni wymagają nie dojść że kilkanaście godzin poświęciłem na zadanie to oni mi nie przyjmują mimo spełnionych warunków wnerwia mnie to

0Miniu

Siema co tam robicie bo u mnie wielkie nudy nie ma co robic a wy se tak siedzicie i tutaj gadacie co co co co co c