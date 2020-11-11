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Как получать уровень быстрее?

NoEx1t avatar

NoEx1t

November 11, 2020 at 01:46 PM

Тут такая проблема, игроков с низким уровнем унижают люди с 20+уровнем, что нужно делать чтобы получать быстро, и много опыта, что-бы их обойти?
Mitt2010 avatar

Mitt2010

November 11, 2020 at 10:06 PM

я не знаю
Mitt2010 avatar

Mitt2010

November 11, 2020 at 10:06 PM

я не знаю
LerasGamer avatar

LerasGamer

November 12, 2020 at 01:37 PM

я тоже не знаю


Ternor avatar

Ternor

November 12, 2020 at 09:50 PM

задонатить 1000 рублей перевести их в 1 000 000 и пойти в казино, зайти в лотерею и открывать билеты, а там вам будет выпадать опыт и деньги, тоесть вы можете поднять себе лвл но при этом уйти в +!!
shysas_war_russ avatar

shysas_war_russ

November 13, 2020 at 03:26 AM

Спасибо уйти в игре +, а в жизни в -
Svol1 avatar

Svol1

November 13, 2020 at 08:28 PM

С помощью донатов

toper1312 avatar

toper1312

November 15, 2020 at 04:44 PM

Люди работайте,выполняйте ежедневные задания и т.Д
12danil_keki412 avatar

12danil_keki412

November 18, 2020 at 03:30 AM

с помощю работы и донаа

Kotovshikov_Zahar avatar

Kotovshikov_Zahar

November 18, 2020 at 11:32 AM

просто
Kotovshikov_Zahar avatar

Kotovshikov_Zahar

November 18, 2020 at 11:32 AM

просто
Kotovshikov_Zahar avatar

Kotovshikov_Zahar

November 18, 2020 at 11:32 AM

очень просто
RUCeR_1 avatar

RUCeR_1

November 18, 2020 at 01:16 PM

не знаю
mamyt1234 avatar

mamyt1234

November 18, 2020 at 06:30 PM

Круто
mamyt1234 avatar

mamyt1234

November 18, 2020 at 06:31 PM

у меня 20 уровень

KarateloS avatar

KarateloS

November 18, 2020 at 08:34 PM

ботить работы
Andr3yk0 avatar

Andr3yk0

November 20, 2020 at 05:07 AM

смысла нет, игра скучная
Andr3yk0 avatar

Andr3yk0

November 20, 2020 at 05:08 AM

но поиграть можно, читеры как всегда всё портят
dinysik2884 avatar

dinysik2884

November 21, 2020 at 02:32 PM

у меня 2 уровень жаль(
dinysik2884 avatar

dinysik2884

November 21, 2020 at 02:34 PM

это не игра тут можно зарабатывать алмазы и тратить их на пример робуксы их можно же купить
KOTBARIS1512 avatar

KOTBARIS1512

November 21, 2020 at 02:44 PM

у меня 17 уровень
MRCREEPERJR2 avatar

MRCREEPERJR2

November 21, 2020 at 04:33 PM

лол тут токо донат

MRCREEPERJR2 avatar

MRCREEPERJR2

November 21, 2020 at 04:33 PM

цупцпцу4р4рооооооооооооооооо
MRCREEPERJR2 avatar

MRCREEPERJR2

November 21, 2020 at 04:33 PM

вко5оооооооооооооооооеееееееееееееееееееееееее
fudzi_ avatar

fudzi_

November 21, 2020 at 05:19 PM

На NEXT RP можно заработать опыт различными способами,но самый практичный и лучший который не требует доната - работа Автомехаником,в час там выходит больше всего опыта чем на других,а ещё больше будет если вы будете выбирать ежедневный бонус - Опыт Х2.
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