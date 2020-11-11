Как получать уровень быстрее?

Тут такая проблема, игроков с низким уровнем унижают люди с 20+уровнем, что нужно делать чтобы получать быстро, и много опыта, что-бы их обойти?
задонатить 1000 рублей перевести их в 1 000 000 и пойти в казино, зайти в лотерею и открывать билеты, а там вам будет выпадать опыт и деньги, тоесть вы можете поднять себе лвл но при этом уйти в +!!
Спасибо уйти в игре +, а в жизни в -
Люди работайте,выполняйте ежедневные задания и т.Д
но поиграть можно, читеры как всегда всё портят
это не игра тут можно зарабатывать алмазы и тратить их на пример робуксы их можно же купить
цупцпцу4р4рооооооооооооооооо
вко5оооооооооооооооооеееееееееееееееееееееееее
На NEXT RP можно заработать опыт различными способами,но самый практичный и лучший который не требует доната - работа Автомехаником,в час там выходит больше всего опыта чем на других,а ещё больше будет если вы будете выбирать ежедневный бонус - Опыт Х2.