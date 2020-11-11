Как получать уровень быстрее?

NoEx1t Тут такая проблема, игроков с низким уровнем унижают люди с 20+уровнем, что нужно делать чтобы получать быстро, и много опыта, что-бы их обойти?

Mitt2010 я не знаю

Mitt2010 я не знаю

LerasGamer я тоже не знаю







Ternor задонатить 1000 рублей перевести их в 1 000 000 и пойти в казино, зайти в лотерею и открывать билеты, а там вам будет выпадать опыт и деньги, тоесть вы можете поднять себе лвл но при этом уйти в +!!

shysas_war_russ Спасибо уйти в игре +, а в жизни в -

Svol1 С помощью донатов





toper1312 Люди работайте,выполняйте ежедневные задания и т.Д

12danil_keki412 с помощю работы и донаа





Kotovshikov_Zahar просто

Kotovshikov_Zahar просто

Kotovshikov_Zahar очень просто

RUCeR_1 не знаю

mamyt1234 Круто

mamyt1234 у меня 20 уровень





KarateloS ботить работы

Andr3yk0 смысла нет, игра скучная

Andr3yk0 но поиграть можно, читеры как всегда всё портят

dinysik2884 у меня 2 уровень жаль(

dinysik2884 это не игра тут можно зарабатывать алмазы и тратить их на пример робуксы их можно же купить

KOTBARIS1512 у меня 17 уровень

MRCREEPERJR2 лол тут токо донат





MRCREEPERJR2 цупцпцу4р4рооооооооооооооооо

MRCREEPERJR2 вко5оооооооооооооооооеееееееееееееееееееееееее