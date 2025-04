alguna vez los han estafado en roblox?

Andypam que les quitaron?

steph_bruh Me estafaron en adopt me y me robaron todo literalmente todo mis mascotas autos todo mi dinero enserio todo lo que habia conseguido desde el 2017 :c y por eso yano juego adopt me qwq

Andypam que mal me pasó lo mismo con una mascota legendaria que tenía:(

ghostdubu Me quitaron mi unicornio mega neon fr :(





camararero si antes de esta seguridad en adopt me me estafaron con eso del trust trade o trade de confianza y me quitaron mi mono ninja :(

aWebos No pero si he visto como la gente intenta estafar a los demas en su propia cara, ellos son muy descarados

xXRAGXx No ami nunca me han estado



sairon30 Si me han estafado feo





FloStar777 me estafaron con un unicornio del mal :c en adopt me

carly123133 sii :tired_face:

Dalia333 A mi nunca me han estafado

Marsitos hasta la vez no:v





amailauri si me estafaron mi tren legendario y ademas fue mi propia amiga y ahora dice q la culpa es mia y es obio q no porq osea es mi amiga le tenia confiensa y saben lo que hiso le dio mi tren a su primo y el lo vendio osea puedn creerlo mi propia amiga traicionandome de esa forma

santigamer_209 si, y me hakearon :(





Andypam que malllll ????????????????????????

froylan_alvarado ME ROBARON UNA CUENTA :(

Vale12310 Sip, un kitsune F y R del famoso juego Adopt Me

Azami_Studio *** .-. pobresit@s u,n,u

Aatlantis06 si, en adopt me me quitaron mi kitsune y un grifo dorado UnU efe, y lo peor es que me demore muchisimo tiempo para poder conseguirlos y me los roban asi en un segundo OnO.

Aatlantis06 eso se llama ser cruel en la vida U_U







Fox12454512 si, en un speed run xd

mrblack2024 a mi me estafaron en adopt me una mascota XD menos mal adopt me actualizo el juego y haora no podemos ni nos pueden estafar

dannixyfer sí, en adopt me hace ya bastante tiempo

spring_ no pero si han intentado estafarme :(