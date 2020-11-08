Как вам эта игра? Оцените ее по шкале от 0 до 10, и расскажите почему в нее стоит поиграть?

и ненавидить не зачто и любить тоже
7/10
Есть некоторые плюсы игры
Это:
1.Приятная графика
2.Можно фаниться с друзьями
3. Интерсный геймплей
4.Красивые скины
5.Бесплатная игровая валюта
6.Ивенты
но самый главный недостаток игры это аудитория
8/10
Плюсы:
1.Приятный графон
2.Нормальная оптимизация
3.Необычный геймплей
4.Много режимов(также есть временные и турниры)
Минусы:
1.Тебя может закинуть к каким-то киберспортсменам,тоесть тебя будут нагибать с самого начала игры
2.Занимает много места на диске
8/10
Я могу сказать минусы,но он косвенный у Epic games условия использования не очень.А так игра прикольная.
5/10
Есть некоторые плюсы игры
Это:
1.Приятная графика
2.Можно фаниться с друзьями
3. Интерсный геймплей
4.Красивые скины
5.Бесплатная игровая валюта
6.Ивенты
но самый главный недостаток игры это аудитория
если ты любишь стрелялки то она отлично подойдет тебе