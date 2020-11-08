Как вам эта игра? Оцените ее по шкале от 0 до 10, и расскажите почему в нее стоит поиграть?

PodarokTebe Обожаю ее)))

sasha_186 5/10 не очень =(







darkdominator9 и ненавидить не зачто и любить тоже





EmptyL1e 4/10

nikurch 0 блэт

FootAbo 7/10

Есть некоторые плюсы игры

Это:

1.Приятная графика

2.Можно фаниться с друзьями

3. Интерсный геймплей

4.Красивые скины

5.Бесплатная игровая валюта

6.Ивенты

но самый главный недостаток игры это аудитория

hankyrampagerruniclibrary 8/10

Плюсы:

1.Приятный графон

2.Нормальная оптимизация

3.Необычный геймплей

4.Много режимов(также есть временные и турниры)

Минусы:

1.Тебя может закинуть к каким-то киберспортсменам,тоесть тебя будут нагибать с самого начала игры

2.Занимает много места на диске

BuritoForDingo 8/10

Я могу сказать минусы,но он косвенный у Epic games условия использования не очень.А так игра прикольная.

neko38 9/10

romanxfight 5/10

Есть некоторые плюсы игры

Это:

1.Приятная графика

2.Можно фаниться с друзьями

3. Интерсный геймплей

4.Красивые скины

5.Бесплатная игровая валюта

6.Ивенты

но самый главный недостаток игры это аудитория