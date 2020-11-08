Rain

Gem2

unranked rank iconPaulTran: it's so hot
unranked rank iconPhanupong: @kre_tingr5673
SystemGamehag: 3 users received Gem46 from the Rain.
unranked rank iconaidan: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconEsteban: lol
novice rank iconKilboBaginz420: Capybara stare emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem437 from the Rain.
unranked rank iconPaulTran: thanks so much
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconFerrason Andreaa: Good
unranked rank iconJoni 777: HHH
AdminJoshverd: Ok, I Pullup emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: pressF emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Coffin emote (inline chat version) Coffin emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Very Cat emote (inline chat version) Very Cat emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Kekwait emote (inline chat version) Astute Gentleman emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Ya quiero tener robux para ya gastar en cualquier cosa
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Para gastar
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Quiero tener ya robux
SystemGamehag: One user received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconDkgmsfk: Hola, ¿alguno activo por aquí?
unranked rank iconMilo: hey
SystemGamehag: 2 users received Gem204 from the Rain.
unranked rank iconMilo: hey
novice rank iconKilboBaginz420: Capybara stare emote (inline chat version)
unranked rank iconIvanna Palomo: ..
unranked rank iconIvanna Palomo: Como le ago para conseguir robux?
unranked rank iconRyan Deals: Lol
unranked rank iconSamuel Mejia: aa
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0/160

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Как вам эта игра? Оцените ее по шкале от 0 до 10, и расскажите почему в нее стоит поиграть?

PodarokTebe avatar

PodarokTebe

November 8, 2020 at 05:26 PM

Обожаю ее)))
sasha_186 avatar

sasha_186

November 8, 2020 at 05:40 PM

5/10 не очень =(


darkdominator9 avatar

darkdominator9

November 8, 2020 at 08:23 PM

и ненавидить не зачто и любить тоже

EmptyL1e avatar

EmptyL1e

November 8, 2020 at 09:47 PM

4/10
nikurch avatar

nikurch

November 8, 2020 at 11:22 PM

0 блэт
FootAbo avatar

FootAbo

November 8, 2020 at 11:24 PM

7/10
Есть некоторые плюсы игры
Это:
1.Приятная графика
2.Можно фаниться с друзьями
3. Интерсный геймплей
4.Красивые скины
5.Бесплатная игровая валюта
6.Ивенты
но самый главный недостаток игры это аудитория
hankyrampagerruniclibrary avatar

hankyrampagerruniclibrary

November 9, 2020 at 01:47 PM

8/10
Плюсы:
1.Приятный графон
2.Нормальная оптимизация
3.Необычный геймплей
4.Много режимов(также есть временные и турниры)
Минусы:
1.Тебя может закинуть к каким-то киберспортсменам,тоесть тебя будут нагибать с самого начала игры
2.Занимает много места на диске
BuritoForDingo avatar

BuritoForDingo

November 9, 2020 at 02:05 PM

8/10
Я могу сказать минусы,но он косвенный у Epic games условия использования не очень.А так игра прикольная.
neko38 avatar

neko38

November 9, 2020 at 04:22 PM

9/10
romanxfight avatar

romanxfight

November 12, 2020 at 01:38 PM

5/10
Есть некоторые плюсы игры
Это:
1.Приятная графика
2.Можно фаниться с друзьями
3. Интерсный геймплей
4.Красивые скины
5.Бесплатная игровая валюта
6.Ивенты
но самый главный недостаток игры это аудитория
Leyla120987 avatar

Leyla120987

November 12, 2020 at 01:55 PM

если ты любишь стрелялки то она отлично подойдет тебе
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Как вам эта игра? Оцените ее по шкале от 0 до 10, и расскажите почему в нее стоит поиграть? - Fortnite Forum on Gamehag