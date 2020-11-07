ПРО ФОРТНАЙТ

Fortnite — это free-to-play кооперативный экшен в открытом мире "про зомби", выполненный в мультяшном стиле. Игрокам предстоит исследовать мир, отбиваться от нападок живых мертвецов, и защищать свою территорию. Помимо режима исследования мира в игре есть и режим battle royale, в котором игроки точно также могут строить свои крепости, однако здесь им приходится сражаться не с ожившими мертвецами, а с другими игроками.
Fortnite Battle Royale стала главным конкурентом Playerunknown's Battlegrounds не только на Twitch, но и в плане количества одновременно играющих людей. Впрочем, тут свое слово сказала бесплатность игры - Fortnite BR не требует каких-либо затрат, а потому позволяет крайне быстро начать играть и побеждать.
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Fortnite — это free-to-play кооперативный экшен в открытом мире "про зомби", выполненный в мультяшном стиле. Игрокам предстоит исследовать мир, отбиваться от нападок живых мертвецов, и защищать свою территорию. Помимо режима исследования мира в игре есть и режим battle royale, в котором игроки точно также могут строить свои крепости, однако здесь им приходится сражаться не с ожившими мертвецами, а с другими игроками.Fortnite Battle Royale стала главным конкурентом Playerunknown's Battlegrounds не только на Twitch, но и в плане количества одновременно играющих людей. Впрочем, тут свое слово сказала бесплатность игры - Fortnite BR не требует каких-либо затрат, а потому позволяет крайне быстро начать играть и побеждать.
хй макарена ей макарена еееееей маааакареееена