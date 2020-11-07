Моё мнение о Roblox

Popalol1037 Что могу сказать на счёт этой игры,вообще игра в принципе хорошая, оптимизированная и т.д. Когда я скачала игру я думала что игра вся состоит из доната , ну то есть если ты хочешь какую то вещь то надо сразу платить деньги но... В игре есть и бесплатные вещи но если честно это моё мнение они ужасные . И да кстати в игре есть коды . Коды можно водить в специальной строке в настройках . Всё это можно найти в Ютубе . Ну так вот когда я скачала игру сразу же стала водить коды . Я много в тот день получила вещей и из себя сделала соску нериалку . Но вот потом уже я стала играть всякие разные игры которые там есть . А сегодня я задонатила туда 50 рублей и купила себе пару вещей за 40 рубаксов или как там говориться . Так что игра хорошая , всем советую)))

DarkMag согласен))))

dima_chekma Что могу сказать на счёт этой игры,вообще игра в принципе хорошая, оптимизированная и т.д. Когда я скачала игру я думала что игра вся состоит из доната , ну то есть если ты хочешь какую то вещь то надо сразу платить деньги но... В игре есть и бесплатные вещи но если честно это моё мнение они ужасные . И да кстати в игре есть коды . Коды можно водить в специальной строке в настройках . Всё это можно найти в Ютубе . Ну так вот когда я скачала игру сразу же стала водить коды . Я много в тот день получила вещей и из себя сделала соску нериалку . Но вот потом уже я стала играть всякие разные игры которые там есть . А сегодня я задонатила туда 50 рублей и купила себе пару вещей за 40 рубаксов или как там говориться . Так что игра хорошая , всем советую)))

Egor_Nik3310 Топ игра

Popalol1037 согл

karakyka Роблокс это крутая игра)

sasha_186 ОФИГЕНАЯ игра 5 лет играю





popalool тоооп игра

LEXA_112006 И таааак...

У нас тут Роблокс?

Скажу так, игра тянет на 7-рку учитывая эти топорные анимации движений, ГРАФИКУ и т.п.

Но учитывая то,что эта игра тянет на любой балалайке, то это обеспечивает ей вечную популярность.

Для меня это игра куда ты зайдёшь ахринеешь от того на какую остановку приехал,свалишь и поедешь дальше. Учитывая то, что там плейсов больше чем населения Земли, ты можешь найти для себя что угодно (Интим не исключение),однако если ты захочешь написать по фану I love you girl,готовься,через 1 час ты полетишь пинком в баню т.к. отношения там не приветсвуются(для русских ограничений нет, пишите что угодно, вам ничего не будет). Читы установить там как два пальца об асфальт+ бан вам дадут миниум через месяц-3 месяца.

С комьюнити всем понятно,там в основном англоязычные.

Из плейсов можно отметить Tower Defense- годнота в которой ВООБЩЕ не решает донат, кайф да и только.

В основном захожу туда только за этим плейсом.

Вот это-наш Roblox

artem22843 Что могу сказать на счёт этой игры,вообще игра в принципе хорошая, оптимизированная и т.д. Когда я скачала игру я думала что игра вся состоит из доната , ну то есть если ты хочешь какую то вещь то надо сразу платить деньги но... В игре есть и бесплатные вещи но если честно это моё мнение они ужасные . И да кстати в игре есть коды . Коды можно водить в специальной строке в настройках . Всё это можно найти в Ютубе . Ну так вот когда я скачала игру сразу же стала водить коды . Я много в тот день получила вещей и из себя сделала соску нериалку . Но вот потом уже я стала играть всякие разные игры которые там есть . А сегодня я задонатила туда 50 рублей и купила себе пару вещей за 40 рубаксов или как там говориться . Так что игра хорошая , всем советую)))



