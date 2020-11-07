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葉航
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Моё мнение о Roblox

Popalol1037 avatar

Popalol1037

November 7, 2020 at 03:49 AM

Что могу сказать на счёт этой игры,вообще игра в принципе хорошая, оптимизированная и т.д. Когда я скачала игру я думала что игра вся состоит из доната , ну то есть если ты хочешь какую то вещь то надо сразу платить деньги но... В игре есть и бесплатные вещи но если честно это моё мнение они ужасные . И да кстати в игре есть коды . Коды можно водить в специальной строке в настройках . Всё это можно найти в Ютубе . Ну так вот когда я скачала игру сразу же стала водить коды . Я много в тот день получила вещей и из себя сделала соску нериалку . Но вот потом уже я стала играть всякие разные игры которые там есть . А сегодня я задонатила туда 50 рублей и купила себе пару вещей за 40 рубаксов или как там говориться . Так что игра хорошая , всем советую)))
DarkMag avatar

DarkMag

November 7, 2020 at 12:02 PM

согласен))))
dima_chekma avatar

dima_chekma

November 7, 2020 at 12:24 PM

Что могу сказать на счёт этой игры,вообще игра в принципе хорошая, оптимизированная и т.д. Когда я скачала игру я думала что игра вся состоит из доната , ну то есть если ты хочешь какую то вещь то надо сразу платить деньги но... В игре есть и бесплатные вещи но если честно это моё мнение они ужасные . И да кстати в игре есть коды . Коды можно водить в специальной строке в настройках . Всё это можно найти в Ютубе . Ну так вот когда я скачала игру сразу же стала водить коды . Я много в тот день получила вещей и из себя сделала соску нериалку . Но вот потом уже я стала играть всякие разные игры которые там есть . А сегодня я задонатила туда 50 рублей и купила себе пару вещей за 40 рубаксов или как там говориться . Так что игра хорошая , всем советую)))
Egor_Nik3310 avatar

Egor_Nik3310

November 7, 2020 at 01:28 PM

Топ игра
Popalol1037 avatar

Popalol1037

November 7, 2020 at 03:45 PM

согл
karakyka avatar

karakyka

November 7, 2020 at 05:14 PM

Роблокс это крутая игра)
sasha_186 avatar

sasha_186

November 7, 2020 at 05:16 PM

ОФИГЕНАЯ игра 5 лет играю

popalool avatar

popalool

November 7, 2020 at 06:33 PM

тоооп игра
LEXA_112006 avatar

LEXA_112006

November 7, 2020 at 08:02 PM

И таааак...
У нас тут Роблокс?
Скажу так, игра тянет на 7-рку учитывая эти топорные анимации движений, ГРАФИКУ и т.п.
Но учитывая то,что эта игра тянет на любой балалайке, то это обеспечивает ей вечную популярность.
Для меня это игра куда ты зайдёшь ахринеешь от того на какую остановку приехал,свалишь и поедешь дальше. Учитывая то, что там плейсов больше чем населения Земли, ты можешь найти для себя что угодно (Интим не исключение),однако если ты захочешь написать по фану I love you girl,готовься,через 1 час ты полетишь пинком в баню т.к. отношения там не приветсвуются(для русских ограничений нет, пишите что угодно, вам ничего не будет). Читы установить там как два пальца об асфальт+ бан вам дадут миниум через месяц-3 месяца.
С комьюнити всем понятно,там в основном англоязычные.
Из плейсов можно отметить Tower Defense- годнота в которой ВООБЩЕ не решает донат, кайф да и только.
В основном захожу туда только за этим плейсом.
Вот это-наш Roblox
artem22843 avatar

artem22843

November 8, 2020 at 07:52 AM

Что могу сказать на счёт этой игры,вообще игра в принципе хорошая, оптимизированная и т.д. Когда я скачала игру я думала что игра вся состоит из доната , ну то есть если ты хочешь какую то вещь то надо сразу платить деньги но... В игре есть и бесплатные вещи но если честно это моё мнение они ужасные . И да кстати в игре есть коды . Коды можно водить в специальной строке в настройках . Всё это можно найти в Ютубе . Ну так вот когда я скачала игру сразу же стала водить коды . Я много в тот день получила вещей и из себя сделала соску нериалку . Но вот потом уже я стала играть всякие разные игры которые там есть . А сегодня я задонатила туда 50 рублей и купила себе пару вещей за 40 рубаксов или как там говориться . Так что игра хорошая , всем советую)))

doctor2020 avatar

doctor2020

November 8, 2020 at 12:07 PM

игра роблокс топ мне нравится
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