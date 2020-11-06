Matoto Langi
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aidan
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aidan
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marcell16111994
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葉航
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Rain

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вы нубы или нет?

FGO227 avatar

FGO227

November 6, 2020 at 01:38 PM

привет
Hir1ko2 avatar

Hir1ko2

November 11, 2020 at 02:42 AM

Странный вопрос._.
BLACK_GOLD666 avatar

BLACK_GOLD666

November 11, 2020 at 02:46 AM

~да мы нубы~
dexton avatar

dexton

November 11, 2020 at 12:41 PM

Неа

Xf_oxX avatar

Xf_oxX

November 11, 2020 at 02:23 PM

нооу
CrazyMans avatar

CrazyMans

November 11, 2020 at 03:05 PM

Лично я дааааааа
SnowCat_38 avatar

SnowCat_38

November 11, 2020 at 03:11 PM

Нубики хорошие, но порой что-то преувеличивать свои возможности.
Rthz554 avatar

Rthz554

November 11, 2020 at 04:32 PM

я нуб умения робаксов 2000
RAF_PROFI avatar

RAF_PROFI

November 11, 2020 at 04:55 PM

Я не нуб у меня 1055 робаксов. И мы все были нубами. У нас у каждого были минимум пять минут без робаксов.
wotJOVE avatar

wotJOVE

November 11, 2020 at 05:33 PM

а саламалейку пидарасі

wotJOVE avatar

wotJOVE

November 11, 2020 at 05:33 PM

я не нубфавкапукп пук пук
wotJOVE avatar

wotJOVE

November 11, 2020 at 05:33 PM

я не нубфавкапукп пук пук
wotJOVE avatar

wotJOVE

November 11, 2020 at 05:33 PM

к кеук укьпо токштп гшукт пшукт пукп луклп укзпоукоптурктп уькп оукп укгп уркг пукпзукдп щ0улк9п оукоп уш9кпгукп оук8пру7крпгукопгукг опгукрпнуркпнрукг 9поугкоп угкоп гукопг уо о г9оо п9оп гуо пгуп уп улш0пш0улпш уп уп улп шулпш ул п
wotJOVE avatar

wotJOVE

November 11, 2020 at 05:34 PM

врукрк5
wotJOVE avatar

wotJOVE

November 11, 2020 at 05:34 PM

кец5096р оц4г95 ьрц5 ол9р5 6ло90ц06ь 5ць р5 5ц р
Topchikloh avatar

Topchikloh

November 11, 2020 at 06:13 PM

У МЕНЯ ТОК 1 БИЛО 6085 НУ Я ПОТРАТИЛ
Donald_Kartoshka avatar

Donald_Kartoshka

November 11, 2020 at 06:18 PM

относительно адопта нет
Kirkorov2684Vlad avatar

Kirkorov2684Vlad

November 11, 2020 at 06:54 PM

Нет я норм игрок и не топ и не нуб
Denis_201 avatar

Denis_201

November 11, 2020 at 08:58 PM

я играю очень хорошо но не идеально
Rasha_trik avatar

Rasha_trik

November 11, 2020 at 09:10 PM

Среднее..Играю в роблокс с 2018
solo140 avatar

solo140

November 11, 2020 at 11:05 PM

вопрос майнкрафтера
Kirkorov2684Vlad avatar

Kirkorov2684Vlad

November 12, 2020 at 02:49 AM

Я и не нуб и не про норм игрок
igor_sorokin1 avatar

igor_sorokin1

November 12, 2020 at 03:06 AM

Я не нуб я про
RederOfBlacked avatar

RederOfBlacked

November 12, 2020 at 10:10 AM

я не нуб а норм играю 3 года
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