вы нубы или нет?

FGO227 привет

Hir1ko2 Странный вопрос._.

BLACK_GOLD666 ~да мы нубы~

dexton Неа





Xf_oxX нооу

CrazyMans Лично я дааааааа

SnowCat_38 Нубики хорошие, но порой что-то преувеличивать свои возможности.

Rthz554 я нуб умения робаксов 2000

RAF_PROFI Я не нуб у меня 1055 робаксов. И мы все были нубами. У нас у каждого были минимум пять минут без робаксов.

wotJOVE а саламалейку пидарасі





wotJOVE я не нубфавкапукп пук пук

wotJOVE я не нубфавкапукп пук пук

wotJOVE к кеук укьпо токштп гшукт пшукт пукп луклп укзпоукоптурктп уькп оукп укгп уркг пукпзукдп щ0улк9п оукоп уш9кпгукп оук8пру7крпгукопгукг опгукрпнуркпнрукг 9поугкоп угкоп гукопг уо о г9оо п9оп гуо пгуп уп улш0пш0улпш уп уп улп шулпш ул п

wotJOVE врукрк5

wotJOVE кец5096р оц4г95 ьрц5 ол9р5 6ло90ц06ь 5ць р5 5ц р

Topchikloh У МЕНЯ ТОК 1 БИЛО 6085 НУ Я ПОТРАТИЛ

Donald_Kartoshka относительно адопта нет

Kirkorov2684Vlad Нет я норм игрок и не топ и не нуб

Denis_201 я играю очень хорошо но не идеально

Rasha_trik Среднее..Играю в роблокс с 2018

solo140 вопрос майнкрафтера

Kirkorov2684Vlad Я и не нуб и не про норм игрок

igor_sorokin1 Я не нуб я про