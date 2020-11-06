вы нубы или нет?

Нубики хорошие, но порой что-то преувеличивать свои возможности.
я нуб умения робаксов 2000
Я не нуб у меня 1055 робаксов. И мы все были нубами. У нас у каждого были минимум пять минут без робаксов.
я не нубфавкапукп пук пук
я не нубфавкапукп пук пук
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У МЕНЯ ТОК 1 БИЛО 6085 НУ Я ПОТРАТИЛ
Нет я норм игрок и не топ и не нуб
я играю очень хорошо но не идеально
Среднее..Играю в роблокс с 2018
Я и не нуб и не про норм игрок
я не нуб а норм играю 3 года