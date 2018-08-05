Как вам fortnite?

merilandgarnet
merilandgarnet
Gem10
Atia
Atia
Gem7
مصري فلسطيني
مصري فلسطيني
Gem20
مصري فلسطيني
مصري فلسطيني
Gem30
Atia
Atia
Gem7
lyz3r1234
lyz3r1234
Gem210
Majd Majd
Majd Majd
Gem7
hanfred
hanfred
Gem40
Jackie Egas
Jackie Egas
Gem14
fnogaj
fnogaj
Gem196
Atia
Atia
Gem393
Kacper Kulczewski
Kacper Kulczewski
Gem10
Kara Hazar
Kara Hazar
Gem30
lukas jakubsevicius
lukas jakubsevicius
Gem208
Jackie Egas
Jackie Egas
Gem14
sonu Biswal
sonu Biswal
Gem32
fnogaj
fnogaj
Gem3
fnogaj
fnogaj
Gem3
lukas jakubsevicius
lukas jakubsevicius
Gem323
fnogaj
fnogaj
Gem3
Rain

Gem316

novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: what's up man
SystemGamehag: 4 users received Gem116 from the Rain.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: hi
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: dem.pferd.heisst.horst: 1fae0 emote (inline chat version)
apprentice rank iconaugustin er sort: Mind Blown emote (inline chat version)
novice rank iconClaudio Cuello: :)
novice rank iconJay hardstyles: pepeD emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem152 from the Rain.
novice rank iconZera: Very Cat emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
Sign in to start chatting

37

0/160

Back to Fortnite forum

Как вам fortnite?

DragonTroll avatar

DragonTroll

August 5, 2018 at 01:53 AM

Обсуждение игры.
ExoKing avatar

ExoKing

August 5, 2018 at 10:29 AM

Так рорм
RainhardH avatar

RainhardH

August 7, 2018 at 06:39 PM

Дерьмо,но чтобы убить время пойдёт
TIHALD avatar

TIHALD

August 15, 2018 at 07:20 AM

Хорошая игра
Faurazeko avatar

Faurazeko

October 8, 2018 at 02:38 PM

Неочень
Munhauzen avatar

Munhauzen

October 9, 2018 at 08:26 PM

Не очень
frozenbit13 avatar

frozenbit13

October 20, 2018 at 11:00 PM

Отличная игра.
Nindjadragon avatar

Nindjadragon

November 1, 2018 at 10:47 PM

Игра топ
MrPenivaizMr avatar

MrPenivaizMr

November 22, 2019 at 02:55 PM

тооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооп

MrPenivaizMr avatar

MrPenivaizMr

November 22, 2019 at 02:55 PM

просто тооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооп







Defolt77797 avatar

Defolt77797

November 22, 2019 at 09:24 PM

тооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооппппппппппппппппппппппппппп
Homych avatar

Homych

November 23, 2019 at 07:51 PM

spasskiyyy avatar

spasskiyyy

November 23, 2019 at 07:57 PM

Не играл если честно
Snwidj avatar

Snwidj

November 23, 2019 at 08:09 PM

Тоооооооооооооп
illy20081110 avatar

illy20081110

November 23, 2019 at 11:12 PM

Топ игра
vladimirKO avatar

vladimirKO

November 23, 2019 at 11:46 PM

Изи игра но скинов нету
SANcheZ14 avatar

SANcheZ14

November 24, 2019 at 12:00 AM

Жизнь в строительстве
111000_9 avatar

111000_9

November 24, 2019 at 12:40 AM

гра бомба раніше завжди були лаги але коли вийшов фортнайт глава 2 сезон 1 то я не знаю чи то вони аптімізацію кращу зробили чи що но лагів нема

111000_9 avatar

111000_9

November 24, 2019 at 12:40 AM

:slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile:
zenitchampions204 avatar

zenitchampions204

November 24, 2019 at 01:13 AM

нет не топ
yarosber07 avatar

yarosber07

November 24, 2019 at 01:30 AM

Топ игра
Cvolde avatar

Cvolde

November 24, 2019 at 02:08 AM

кто пропишет код:GH2545776 получит 50 гемов

Cvolde avatar

Cvolde

November 24, 2019 at 02:32 AM

Кто пропишет код:GH2545776 получит 100 гемов
Figny2 avatar

Figny2

November 24, 2019 at 05:53 AM

Крутая игра
Vlad222299 avatar

Vlad222299

November 24, 2019 at 06:51 AM

топ игруха
gamer303games303 avatar

gamer303games303

November 24, 2019 at 11:56 AM

игра ТОП

gamer303games303 avatar

gamer303games303

November 24, 2019 at 11:57 AM

кто не согласен тому БАН)))
sokol76rus avatar

sokol76rus

November 25, 2019 at 02:13 AM

Смотрите любимые видео, слушайте любимые песни, загружайте собственные ролики и делитесь ими с друзьями, близкими и целым миром.
Вы посещали эту стр
sokol76rus avatar

sokol76rus

November 25, 2019 at 02:13 AM

Смотрите любимые видео, слушайте любимые песни, загружайте собственные ролики и делитесь ими с друзьями, близкими и целым миром.
Вы посещали эту

Join the conversion by creating an account on Gamehag

enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy

Как вам fortnite? on Fortnite Forum on Gamehag