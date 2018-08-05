Как вам fortnite?

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DragonTroll Обсуждение игры.

ExoKing Так рорм

RainhardH Дерьмо,но чтобы убить время пойдёт

TIHALD Хорошая игра

Faurazeko Неочень

Munhauzen Не очень

frozenbit13 Отличная игра.

Nindjadragon Игра топ

MrPenivaizMr тооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооп





MrPenivaizMr просто тооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооп

















Defolt77797 тооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооппппппппппппппппппппппппппп

Homych

spasskiyyy Не играл если честно

Snwidj Тоооооооооооооп

illy20081110 Топ игра

vladimirKO Изи игра но скинов нету

SANcheZ14 Жизнь в строительстве

111000_9 гра бомба раніше завжди були лаги але коли вийшов фортнайт глава 2 сезон 1 то я не знаю чи то вони аптімізацію кращу зробили чи що но лагів нема





111000_9 :slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile:

zenitchampions204 нет не топ

yarosber07 Топ игра

Cvolde кто пропишет код:GH2545776 получит 50 гемов





Cvolde Кто пропишет код:GH2545776 получит 100 гемов

Figny2 Крутая игра

Vlad222299 топ игруха

gamer303games303 игра ТОП





gamer303games303 кто не согласен тому БАН)))

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