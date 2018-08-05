Как вам fortnite?

Дерьмо,но чтобы убить время пойдёт
тооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооп
просто тооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооп
тооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооппппппппппппппппппппппппппп
гра бомба раніше завжди були лаги але коли вийшов фортнайт глава 2 сезон 1 то я не знаю чи то вони аптімізацію кращу зробили чи що но лагів нема
:slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile::slight_smile:
кто пропишет код:GH2545776 получит 50 гемов
Кто пропишет код:GH2545776 получит 100 гемов
кто не согласен тому БАН)))
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