Adopme es un buen juego??

rainerpw Sinceramente no me gusta adop me y solo hago esto para que lo dejen de juegar jsjsjsjjsjs (aun que no pase da mucho cringe)

rainerpw Si a alguien el gusta ese juego lo respeto





diego_morales18 si, es uno de mis juegos favoritos

Chat246_01 me gusta este juego, ademas que mi prima tiene un canal y habla y juega de este mapa de roblox, y he visto que a muchos tambien les gusta, sigo a varios youtubers que jugan esto y la verdad es divertido, y ahora con los eventos se ve mas genial



ashley_sofia adopt me si es un buen juego

MichiGamer102 si pero hay muchos oders

spring_ sinceramente no me gusta xd sorry es que me aburre shsjshsj

chat246_01_YT si es un buen juego cuando juegas con amigos cercanos , lo considero mas divertido asi. ademas que haces tus payasdas entre amigos o amigas, pueden intercambiar cosas, puedes hacer roleplayer , osea usas tu imaginacion para jugar e inventar cualqueir situacion divertida

Paulodybala745 a mi no me gusta adopt me de paso solo escribo esto por la xp xd

DittoUwu no quiero que me odien pero a mi no me gusta se me hace aburrido qwp xd

Amigode_camilo adop me es un popo de caballo es una porquería desde que salió ese juego solo hay toxicos y ratas ese juego cambió todo

inuka A mi me gusta, aunque si lo juegas muy seguido se puede volver tedioso, por lo que solo lo juego de vez en cuando principalmente por los animales que tengo.

1LegendGJ :D tengo dragon de la sombras 7u7 xd

Megamaster_XZ adopt me solo es un juego para rol pero si esta chido el juego

Deibo es un juego muy bueno



nunezceluropriscila depende la persona que lo juege y sus intereses