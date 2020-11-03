В задании просят одно, а в итоге нужно другое.

RochyTR Просят получить 150 золотых орлов и выйграть 20 боёв. Выйграл 21 бой и у меня 168 золотых орлов. Что такое? Почему не принимают? Пишут "Тебе необходимо получить награду и использовать ее в игре."

ya_korka_xleba я незнаю. ещё не пробывал

Toma17 Тоже самое, больше 35 побед и 240 орлов, предыдущие нормально принимали, а сейчас тоже самое пишет и не знаю что делать.





RochyTR Я думаю удалить игру, раз такое дело

ilovegamessomuch Я думаю, что нужно купить этих орлов тут(на геймхаге), или внутри самой игры. Вот в чём фишка... Короче, получается, что в жёсткий минус по камням улетишь... Чушь, в общем.

Vezuncik2323 Это вообще топ игра

RochyTR Игра то норм, но вот задание не принимают

Damir22889 ну да так же

21FreeRobux12 ну типо лол у вас просят именно 20 побед 150 золотых орлов типо у вас может быть купленный акк лол делайте нормально ...