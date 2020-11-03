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Back to War Thunder

В задании просят одно, а в итоге нужно другое.

RochyTR avatar

RochyTR

November 3, 2020 at 12:25 AM

Просят получить 150 золотых орлов и выйграть 20 боёв. Выйграл 21 бой и у меня 168 золотых орлов. Что такое? Почему не принимают? Пишут "Тебе необходимо получить награду и использовать ее в игре."
ya_korka_xleba avatar

ya_korka_xleba

November 3, 2020 at 01:26 AM

я незнаю. ещё не пробывал
Toma17 avatar

Toma17

November 3, 2020 at 01:29 AM

Тоже самое, больше 35 побед и 240 орлов, предыдущие нормально принимали, а сейчас тоже самое пишет и не знаю что делать.

RochyTR avatar

RochyTR

November 3, 2020 at 01:30 AM

Я думаю удалить игру, раз такое дело
ilovegamessomuch avatar

ilovegamessomuch

November 3, 2020 at 01:53 AM

Я думаю, что нужно купить этих орлов тут(на геймхаге), или внутри самой игры. Вот в чём фишка... Короче, получается, что в жёсткий минус по камням улетишь... Чушь, в общем.
Vezuncik2323 avatar

Vezuncik2323

November 3, 2020 at 02:11 PM

Это вообще топ игра
RochyTR avatar

RochyTR

November 3, 2020 at 04:59 PM

Игра то норм, но вот задание не принимают
Damir22889 avatar

Damir22889

November 8, 2020 at 11:35 PM

ну да так же
21FreeRobux12 avatar

21FreeRobux12

November 9, 2020 at 11:13 AM

ну типо лол у вас просят именно 20 побед 150 золотых орлов типо у вас может быть купленный акк лол делайте нормально ...
vecizz83 avatar

vecizz83

November 9, 2020 at 11:24 AM

Если отклонят задание, то сразу пишите в ТП.
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В задании просят одно, а в итоге нужно другое. - War Thunder Forum on Gamehag