В задании просят одно, а в итоге нужно другое.

Просят получить 150 золотых орлов и выйграть 20 боёв. Выйграл 21 бой и у меня 168 золотых орлов. Что такое? Почему не принимают? Пишут "Тебе необходимо получить награду и использовать ее в игре."
я незнаю. ещё не пробывал
Тоже самое, больше 35 побед и 240 орлов, предыдущие нормально принимали, а сейчас тоже самое пишет и не знаю что делать.
Я думаю удалить игру, раз такое дело
Я думаю, что нужно купить этих орлов тут(на геймхаге), или внутри самой игры. Вот в чём фишка... Короче, получается, что в жёсткий минус по камням улетишь... Чушь, в общем.
Игра то норм, но вот задание не принимают
ну типо лол у вас просят именно 20 побед 150 золотых орлов типо у вас может быть купленный акк лол делайте нормально ...
Если отклонят задание, то сразу пишите в ТП.